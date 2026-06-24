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MP OBC Reservation: मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण से जुड़ा चर्चित मामला एक बार फिर से चर्चा में है. लगभग सात साल से लंबित इस मामले की सुनवाई की प्रक्रिया अब तेज होने वाली है. मामले की गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एक स्पेशल डिवीजन बेंच ने 24 जून, 2026 से रोजाना सुनवाई करने का फैसला किया है. कोर्ट में अभी OBC आरक्षण विवाद से जुड़ी 91 याचिकाएं और अन्य संबंधित मामले लंबित हैं.
आज से हाईकोर्ट में रोज होगी सुनवाई
इस मामले की सुनवाई पहले हाई कोर्ट में 16 जून को होनी थी, लेकिन उस समय इसे टाल दिया गया था. अब यह सुनवाई आज, 24 जून से नियमित होगी. इस मामले की सुनवाई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की बेंच करेगी. इस मामले की पिछली सुनवाई 15 मई को हुई थी, जब सभी पक्षों ने कोर्ट के सामने अपनी दलीलें पेश की थीं.
बता दें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने हाई कोर्ट की छुट्टियों से पहले अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण से जुड़े मामले पर सुनवाई की थी. इस मामले की सुनवाई 13, 14 और 15 मई को लगातार हुई थी, लेकिन कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी थी. इसके बाद 16 जून को मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन उस दिन भी सुनवाई नहीं हो सकी. वकील शशांक रतनू ने बताया कि, "इस मामले की सुनवाई अब 24 जून को फिर से शुरू होगी और कोर्ट लगातार इसकी सुनवाई करेगा. चूंकि इस मामले से जुड़े कई वकील उपलब्ध नहीं थे, इसलिए इसे 24 जून के लिए तय किया गया है."
जानिए पूरा मामला
यह मामला कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में शुरू हुआ था. सरकार मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण कोटा 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था. हालांकि इस कदम से राज्य में कुल आरक्षण का प्रतिशत 50% की सीमा से ऊपर चला गया. यह मामला लंबे समय से कानूनी पेचीदगियों में फंसा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए इससे जुड़ी सभी याचिकाएं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को भेज दी थीं.