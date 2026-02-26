बांधवगढ़ में 8 बाघों की मौत की रिपोर्ट पेश, कैसे हुई इतनी मौतें, जानिए घटना की वजह

MP News: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 21 नवंबर 2025 से लेकर 2 फरवरी 2026 के बीच करीब 8 बाघों की मौत हुई थी. जिससे वन विभाग में हड़कंप मच गया. बाघों की मौत को लेकर एमपी हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिसकी रिपोर्ट अब उच्च न्यायालय में पेश कर दी गई है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बाघों की मौत के मामले में कही भी शिकार का सबूत नहीं मिला है. सभी 8 बाघों की मौत प्राकृतिक कारणों और आपसी संघर्ष में हुई है. यह रिपोर्ट बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर की तरफ से एमपी हाईकोर्ट में पेश की गई है.

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हुई थी जांच

दरअसल, वाइल्डलाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे की तरफ से एमपी हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी. जिसमें बाघों की मौत पर सवाल उठाए गए थे. इसके बाद मामले में पूरी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया था. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है. उसमें बताया गया है कि चार बाघों की मौत करंट लगने की वजह से हुई है. क्योंकि यह टाइगर रिजर्व एरिया से बाहर हुए थे. इसके अलावा दो टाइगर की मौत आपसी संघर्ष के चलते हुई है. वहीं एक टाइगर की मौत कुएं में डूबने की वजह से हुई है. इसके अलावा एक टाइगर की मौत का कारण प्राकृतिक बीमारी बताया गया है.

25 मार्च को होगी सुनवाई

एमपी हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव सचदेवा और विनय सराफ की युगलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को स्ट्टेस रिपोर्ट पर रिज्वाइंडर पेश करने के निर्देश जारी किए हैं. वहीं इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए 25 मार्च की तारीख तय की गई है. रिपोर्ट में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अधिकारियों की तरफ से यह जानकारी भी दी गई है कि बफर और कोर क्षेत्र में बिजली लाइन की जानकारी दी गई है. टाइगर रिजर्व के संवेदनशील क्षेत्रों में बिजली लाइन को और मजबूत करने और वन्यजीवों की सुरक्षा के मानकों का पालन करने के लिए बिजली विभाग को समय-समय पर जानकारी दी गई है.

बता दें कि वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे ने याचिका में कहा मध्य प्रदेश में कुल 785 टाइगर है, जिसके चलते एमपी को टागइर स्टेट कहा जाता है. लेकिन 2025 में 54 टाइगर की मौत हो चुकी है. बता दें कि मध्य प्रदेश में बाघों की मौत को लेकर विपक्ष भी लगातार निशाना साध रहा है.

