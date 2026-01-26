Advertisement
Madhya Pradesh - MP

ना थाली ना पत्तल...मैहर के सरकारी स्कूल में कागजों में परोसा गया मिड-डे मील, रद्दी पन्नों पर पूरी हलवा खाने को मजबूर नौनिहाल

MP News: मैहर से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक सरकारी स्कूल में गणतंत्र दिवस के मौके पर बच्चों को रद्दी कागजों पर हलवा पूरी परोसा गया है. 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Jan 26, 2026, 11:41 PM IST
Maihar News: मध्य प्रदेश के मैहर स्थित एक सरकारी स्कूल से शर्मशार कर देने वाली खबर सामने आई है. आज से कई दशक पहले जिन कागजों पर देश का संविधान लिखा गया था वहीं आज गणतंत्र दिवस के मौके पर सरकारी स्कूल में बच्चों को रद्दी किताब के पन्नों पर हलवा पूड़ी परोसा गया है. कितनी शर्मनाक बात है कि स्कूल के पास मिड-डे मील परोसने के लिए बर्तन तक नहीं है जबकि सरकार की ओर से बजट आवंटन किया जाता है.

कागज में परोसा गया हलवा पूरी
 जिस स्कूल की बात हो रही वहां गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम धूमधाम से मानाया तो गया है लेकिन जो तस्वीर सामने आई है उसने स्कूल को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है. मामला जिले के शासकीय हाई स्कूल भटिगंवा का है जहां बच्चों को मीड-डे मील परोसने के लिए स्कूल के पास बर्तन की कमी नहीं, बर्तन ही नहीं थे. रद्दी और खराब हो चुके कागजों पर छात्रों को भोजन परोसा गया है. 

लाचारी, मजबूरी या फिर
अब ऐसी स्थिति को क्या नाम दिया जाए..लाचारी मजबूरी या फिर भ्रष्टाचारी. जब सरकार मेंटेनेंस के लिए बजट देती है तो वो राशि आखिर जा कहां रही है? स्थिति इतनी बदतर है कि बच्चों को स्याही लगे पन्नों पर भोजन करना पड़ रहा है. जमीन पर कतार से बैठे छात्र-छात्राओं के सामने ना तो  थाली है, न प्लेट और न ही पत्तल. बस एक खराब कागज जिसे बिछाकर उनपर गणतंत्र दिवस का हलवा पूरी परोसा गया है.

मजबूरी में खाना खाते बच्चे
बच्चे भी करे तो क्या करे, वे भी मजबूरी में उसी कागज पर खाना खा  रहे हैं. सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो ने ना सिर्फ इस अमानवीयता को दुनिया के सामने लाया है बल्कि सरकारी स्कूल की वो लापरवाही भी दिखाई है जिसका असर सीधे बच्चों पर पड़ रहा है. इस घटना ने सीधे तौर पर सरकारी दावों की धज्जियां उड़ा दी है. अब देखना होगा कि कब तक इस मामले पर कार्रवाई होती है और कब तक सरकारी स्कूलों ऐसी लापरवाही का अंबार बनता रहेगा. रिपोर्ट: नजीम सौदागर, मैहर

