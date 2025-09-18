आखिर कैसे रिटायर्ड आर्मीमैन के खाते से उड़ाए गए 8 लाख? पुलिस ने किस-किस से बरामद किया लाखों का सामान

Sakti Scam Case: रिटायर्ड आर्मीमैन के खाते से 8 लाख रुपये फर्जी हस्ताक्षर कर निकाले गए. पुलिस जांच में सकरेली कला निवासी लाभेश साहू और दो नाबालिग शामिल पाए गए. ठगी की रकम से मोबाइल, मोटरसाइकिल और चांदी के गहने खरीदे गए, जिनकी कीमत 3.66 लाख रुपये जब्त कर ली गई.
Sakti News: मध्य प्रदेश के सक्ती निवासी रिटायर्ड आर्मीमैन अमर सिंह ने थाने में लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके खाते से दो किस्तों में कुल 08 लाख रुपये निकाले गए हैं. जांच में सामने आया कि यह रकम सकरेली कला निवासी लाभेश साहू ने दो नाबालिग आरोपियों के साथ मिलकर निकाली. आरोपियों ने प्रार्थी की पत्नी के नाम पर फर्जी हस्ताक्षर कर भारतीय स्टेट बैंक शाखा सक्ती से कुल 8 लाख रुपये आहरित किए. इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.
पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान आरोपी लाभेश कुमार साहू ने स्वीकार किया कि उसने प्रार्थी की पत्नी का चेक लाकर उसमें फर्जी हस्ताक्षर किए और रकम निकाली. निकाली गई राशि का आरोपियों ने आपस में बंटवारा कर लिया और खर्च करने के अलावा मोटरसाइकिल, मोबाइल तथा अन्य सामान खरीदे. बैंक से निकाले गए पैसों का उपयोग खाने-पीने, घूमने-फिरने और अन्य कार्यों में भी किया गया.
ठगी की रकम से खरीदे गए सामान जब्त
पुलिस ने आरोपियों से ठगी की रकम से खरीदे गए सामान जब्त किए. इसमें एक वनप्लस मोबाइल (20,000 रुपये), एक सैमसंग मोबाइल (1,21,000 रुपये) तथा तीन नग चांदी के राखी (1,500 रुपये) कुल 1,22,000 रुपये का सामान आरोपी लाभेश साहू से मिला. इसके अलावा एक आईफोन (64,000 रुपये), एक चांदी का कड़ा (1,500 रुपये), एक अंगूठी (500 रुपये) कुल 66,000 रुपये और आरोपी दीपक कुर्रे से होंडा कंपनी की एसपी साइन मोटरसाइकिल (1,58,000 रुपये) मिली. इस तरह कुल 3,66,500 रुपये का सामान बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया. (रिपोर्टः अविनाश पटेल/ सक्ती)
