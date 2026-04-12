रीवा में शादी के नाम पर घिनौना खेल, युवती को जल में फंसाकर लूटी इज्जत, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Rewa Rape Case: रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने आरोपी युवक करण खटीक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है.

जानकारी के अनुसार, आरोपी युवक और पीड़िता की मुलाकात धार्मिक कार्यक्रमों में रोल प्ले करने के दौरान हुई थी. इसी दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई, जो बाद में प्रेम संबंध में बदल गई. आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर करीब डेढ़ वर्ष पहले युवती के साथ दुष्कर्म किया और तब से लगातार उसका शोषण करता रहा.

पीड़िता ने बताया कि जब उसने शादी की बात कही तो आरोपी ने इनकार कर दिया. जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा है और उसकी पत्नी मुंबई में रहती है. इतना ही नहीं, आरोपी की तीसरी युवती से शादी भी तय हो गई थी.

जब पीड़िता को इस बात की जानकारी हुई तो वह शिकायत लेकर सिटी कोतवाली थाने पहुंची. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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जब पीड़ित ने सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन में पूरी घटना के संबंध में शिकायत दर्ज कराई, तो पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज की. त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया. थाना प्रभारी निशा मिश्रा के अनुसार, पीड़ित की शिकायत के आधार पर एक मामला दर्ज किया गया है. आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मामले में आगे की जांच जारी है.

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