रीवा कोर्ट में बम की धमकी से हड़कंप, जिला जज को आया मेल, खाला कराया गया पूरा परिसर

Rewa Court Threat-मध्यप्रदेश के रीवा जिले से एक बेहद चौंकाने वाली और डराने वाली खबर सामने आई है. गुरुवार सुबह रीवा जिला कोर्ट उस समय छावनी में तब्दील हो गया, जब जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश मोहन प्रधान के आधिकारिक ई-मेल पर एक धमकी भरा ई-मेल मिला. इस ई-मेल जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर को RDX से उड़ाने की धमकी दी गई. इस धमकी के बाद पूरे शहर और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया.

2 बजे का अल्टीमेटम

धमकी भरे इस ई-मेल की भाषा हिंदी और इसमें कई गंभीर बातें कही गईं हैं. ई-मेल भेजने वाले ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी कि दोपहर 2 बजे से पहले कोर्ट परिसर को पूरी तरह से खाली करा लिया जाए. इस ई-मेल में तमिलनाडु के 1979 के एक पुराने नेशनल डिफेंस/आतंकवाद से जुड़े कानून का जिक्र किया गया है. इस धमकी की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इसे हल्के में नहीं लिया और तुरंत पुलिस एक्शन मोड में आ गई.

कोर्ट परिसर कराया गया खाली

जैसे ही धमकी की खबर कोर्ट परिसर में फैली, वहां मौजूद वकीलों, कर्मचारियों और फरियादियों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया. विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के तहत आने वाले इस परिसर में तुरंत एसपी सहित भारी संख्या में पुलिस बल और तमाम थाना प्रभारी पहुंच गए. सुरक्षा कारणों से पूरे कोर्ट परिसर को एहतियातन खाली कराया गया. वकीलो और आम जनता को सुरक्षित स्थानों पर भेजकर पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया.

बम निरोधक दस्ते ने संभाला मोर्चा

वकील, कर्मचारी और फरियादी सभी को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया ताकि किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सके. संवेदनशीलता को देखते हुए बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया. सुरक्षा एजेंसियों ने डॉग स्क्वाड के साथ मिलकर कोर्ट के हर कमरे, गलियारे और पार्किंग स्थल की सघन तलाशी शुरू की. सूत्रों के अनुसार, अब तक की जांच में कोर्ट परिसर के अंदर किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक की पुष्टि नहीं हुई है. वहीं जांच एजेंसियां ई-मेल के स्रोत की तलाश में धमकी भरे ई-मेल के तकनीकी पहलुओं की जांच के लिए साइबर सेल को भी लगाया गया है, ई-मेल कहां से भेजा गया, किस IP एड्रेस का इस्तेमाल हुआ इसकी जांच की जा रही है.

छत्तीसगढ़ के तीन कोर्ट को भी धमकी

छत्तीसगढ़ में तीन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. छत्तीसगढ़ में दुर्ग, बिलासपुर और राजनांदगांव जिला न्यायालय को धमकी भरा ई-मेल भेजा गया है. इन धमकियों की सूचना मिलते ही पुलिस एक्शन मोड में आ गई. सुरक्षा के लिहाज से सभी न्यायालय परसिरों को खाली कराया गया है. न्यायालय परिसर में मौजूद न्यायाधीस, अधिवक्ता, कर्मचारी और आम नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है. पुलिस साइबर सेल की मदद से ई-मेल भेजने वालों का पता लगाने में जुट गई है.

