Rewa Health News: न गांजा...न शराब, एमपी के बच्चे इस नशे के हो रहे आदी, मां-बाप को भी नहीं लग रहा पता
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2874808
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

Rewa Health News: न गांजा...न शराब, एमपी के बच्चे इस नशे के हो रहे आदी, मां-बाप को भी नहीं लग रहा पता

Mobile Radiation Effects: मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बच्चे वर्चुअल ऑटिज्म के शिकार हो रहे हैं. वहीं मिली जानकारी के मुताबिक, इसका आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है. वहीं हैरानी की बात यह है कि डॉक्टरों की समझाइश के बाद भी माता-पिता ध्यान नहीं दे रहे हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 10, 2025, 01:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एमपी के बच्चे इस नशे के हो रहे आदी
एमपी के बच्चे इस नशे के हो रहे आदी

Rewa Doctors Warning: मध्य प्रदेश के रीवा जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. पता चला है कि मोबाइल की लत से बच्चे वर्चुअल ऑटिज्म के शिकार हो रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि प्रदेश में भी इसके मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं. वहीं डॉक्टरों के समझाने के बावजूद भी परिजन उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं. वहीं परिजनों की लापरवाही के चलते प्रदेश में मामले लगातार बढ़ रहे हैं. कोविड के बाद से इन मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है. क्योंकि मां-बाप छोटे बच्चों को मोबाइल देकर बच्चों से पीछा छुड़ा लेते हैं, जो बच्चों के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है. 

दरअसल, बच्चों के दिमाग का विकास 2 से 5 साल की उम्र में होता है. इसी समय बच्चा नई-नई चीजें सीखता है. इन्हीं सालों में दूसरों की बात समझना और खुद की बात को कहना सीख पाता है. इसके अलावा, दूसरों से घुलना मिलना भी शामिल बताया जा रहा है. ऐसे समय में बच्चों के साथ में मोबाइल देने पर उनका मानसिक और शारीरिक विकास नहीं हो पाता है. मिली जानकारी के मुताबिक, रीवा के अंदर ही माता पिता अपने 3 से 10 साल के बच्चों को लेकर पहुंच रहे हैं, जो न तो किसी से बात करते हैं, न ही किसी से नजर मिलाते हैं. अपनी उम्र के बच्चों के साथ भी नहीं खेलते हैं. वहीं इसको लेकर मनोचिकित्सकों ने मोबाइल से दूर रखने की सलाह दी है. 

ये बच्चे शिकार
वहीं मनोचिकित्सक ने बताया कि वर्चुअल ऑटिज्म तंत्रिका तंत्र का विकास न होने पाने की वजह से होता है. ज्यादातर 3 से 5 साल की उम्र के बच्चों को अपना शिकार बना रहा है. ऐसा अक्सर मोबाइल समेत इलेक्ट्रिक गैजेट्स की लत से होता है. हालांकि इस बीमारी से अब बड़े बच्चों सहित युवा और उम्र दराज लोग भी पीड़ित हो रहे हैं. अपने आप में ही मगन रहना या फिर किसी से किसी प्रकार की बातचीत न करना भी इस बीमारी का लक्षण है.

यहां जानें लक्षण
1. बच्चा जब बोलने में देरी करे.
2. हमेशा फोन की मांग करना.
3. परिजनों व किसी से भी नजर न मिलाना.
4. नाम पुकारने पर अनसुना करना.
5. सोचने, समझने की क्षमता कम होना.

क्या करने चाहिए
1. बच्चों को दो घंटे से ज्यादा मोबाइल न दें.
2. दस साल तक के बच्चे सात से आठ यंटे तक जरूर सोएं.
3. अभिभावक बच्चों के साथ ज्यादा वक्त बिताएं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी। आपके जिले रीवा की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Latest rewa Newsmp news in hindi

Trending news

khargone news
28 राज्य, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और 42 शक्तिपीठ,खरगोन के केशव ने साइकिल से नापा भारत
indore news in hindi
Shivpuri Road Accident News: शिवपुरी में गाय से भिड़े इंदौर अपर कलेक्टर, हालत गंभीर
damoh news
Damoh News: हद हो गई! जिला अस्पताल को ही बना दिया बार, जमकर छलके जाम!
chhattisgarh farmer news
धान बेचने से पहले किसानों के लिए आई नई शर्त, नहीं किया तो अटक जाएगा पैसा
Bhopal Teacher Viral Video
Bhopal: सरकारी स्कूल में शिक्षिका का चल रहा था मसाज! पैर में मोच आते ही हो गईं वायरल
indore news
RSS का करीबी होगा अगला उपराष्ट्रपति? इंदौर में संघ प्रमुख से हुई मुलाकात
MP Top News Today
MP Top News: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें
Latest Ratlam News
चाइना का धागा पकड़ उतर रहे थे यमराज! कलयुग के भगवान देख हो गए फरार
jabalpur news
मौसम की आंख मिचौल से जबलपुर में फैलीं घातक बीमारियां, बाहर निकलने से भी डर रहे लोग
jabalpur news
राखी की छुट्टी पर मौज से सो रहा था कुत्ता, उठते ही ऐसा भौंका; बुलाना पड़ा बुलडोजर
;