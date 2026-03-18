रीवा के छात्रों ने बनाया मिसाइल प्रूफ 'BRAVE' बंकर, वेस्ट मटेरियल से किया तैयार

BRAVE Bunker-मध्यप्रदेश के रीवा में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने एक अनोखा बंकर बनाया है, जो देश की सरहद को मजबूती देने की दिशा में बड़ा अहम हो सकता है. इंजीनियरिंग कॉलेज के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के छात्रों ने इस बंकर को बनाया है. छात्रों ने प्यार की परतों से प्रेरित कई लेयर वाला ब्लास्ट रेसिस्टेंट बंकर बनाया है, जिसका नाम BRAVE (Blast Resistant Armor Via Eco Waste) रखा गया है.

मिसाइल का भी नहीं होगा असर

छात्रों द्वारा बनाए गए इस बंकर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि युद्ध या ब्लास्ट की स्थिति में भी बंकर के अंदर मौजूद सैनिक पूरी तरह से सुरक्षित रह सकता है. छात्रों ने दावा किया है कि अगर बंकर के ऊपर मिसाइल भी गिर जाए, तो इसका असर बहुत कम होगा. बंकर के अंदर मौजूद सैनिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा. इसका डिजाइन इस तरह से तैयार किया गया है कि एक के बाद तेज झटकों को भी यह आसानी से सहन कर सकता है.

ऑनियन लेयर थ्योरी पर है डिजाइन

इस बंकर को ऑनियन लेयर थ्योरी, यानी प्याज की परतों के सिद्धांत पर डिजाइन किया गया है. इसमें कई अलग-अलग लेयर बनाई गई हैं, जो ब्लास्ट से पैदा होने वाली एनर्जी और शॉक वेव को धीरे-धीरे कम देती हैं. इसी वजह से इसके अंदर बैठे सैनिक सुरक्षित रहते हैं और बंकर को नुकसान भी बहुत कम होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

वेस्ट मटेरियल से हुआ है तैयार

छात्रों द्वारा बनाए गए इस BRAVE बंकर को इको-फ्रेंडली वेस्ट मटेरियल से तैयार किया गया है. इसके निर्माण में रेत से भरे बैग, क्रम्ब रबर, रिसाइकल वेस्ट, रेत से भरी प्लास्टिक बोतलें और लेथ मशीन से निकलने वाले स्टील चिप्स वेस्ट का इस्तेमाल किया गया है. इन सभी परतों को अंदर की ओर M30 ग्रेड RCC कॉंक्रीट की दीवार से अच्छी तरह से मजबूती भी दी गई है. इसे बनाने में खर्च भी बेहद कम है, क्योंकि यह वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है.

इन छात्रों ने किया है तैयार

BRAVE बंकर को सिविल इंजीनियरिंग विभाग के फाइनल ईयर के छात्रों अंश श्रीवास्तव, अमित पांडे, क्षमा कुशवाहा, याचना शुक्ला, सुनिधि सिंह, आंचल मिश्रा और शिवांशी पांडे ने चार महीनों में तैयार किया गया है.

यह भी पढ़ें-अब इन गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर नहीं मिलेगा ईंधन, पुलिस ने बढ़ाई सख्ती

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!