दुर्गा पंडाल में बदमाशों ने लहराई तलवार, कीर्तन और भंडारे में मची भगदड़, महिलाओं और बच्चों से की बदसलूकी

MP News-मध्यप्रदेश के रीवा में बुधवार को नवमी के अवसर पर दुर्गा पंडाल में आयोजित एक भंडारे में कुछ असामाजिक तत्वों ने जमकर हंगामा मचाया. भंडारे में 6 से ज्यादा युवक तलवार, चाकू और लाठी-डंडों से लैस होकर मौके पर पहुंचे और लोगों के साथ मारपीट करने लगे. महिलाओं और बच्चों के साथ आरोपियों ने बदसलूकी की. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना गया. बताया जा रहा है कि रास्ते को लेकर विवाद हुआ था. पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.

रास्ते से निकलने को लेकर हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार, रीवा के सुंदर नगर दुर्गा पंडाल में भंडारा और कीर्तन चल रहा था. तभी रास्ते से निकलने की बात को लेकर कुछ युवकों में विवाद हो गया. देखते ही देखते आधा दर्जन युवक हथियार लेकर पंडाल में घुस आए और पूजा कर रहे लोगों के साथ मारपीट करने लगे. युवकों ने पंडाल का सामान फेंककर तोड़फोड़ की और पंडाल का एक हिस्सा भी गिरा दिया.

वीडियो आया सामने

दुर्गा पंडाल में हुए इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ युवक हथियार लहराते और पंडाल में तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से युवक दहशत फैलाते हुए लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं. विश्वविद्यालय थाना प्रभारी हितेंद्रनाथ शर्मा ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है और वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है. स्थानीय लोगों की शिकायत के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

बिना वजह गाली-गलौज और मारपीट की

मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि कार्यक्रम शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ युवक तलवार, चाकू और डंडे लेकर पंडाल में घुस आए. उन्होंने बिना किसी वजह के गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी. पंडाल में तोड़फोड़ करने के बाद युवक वहां से चले गए. लोगों का कहना है कि युवक नशे की हालत में थे या फिर जानबूझकर माहौल खराब करना चाहते थे.

यह भी पढ़ें-कॉल न उठाने पर भड़का सिरफिरा आशिक, युवती को चाकू से गोदा, खुद भी कुएं में कूदा

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Rewa की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!