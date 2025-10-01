Advertisement
दुर्गा पंडाल में बदमाशों ने लहराई तलवार, कीर्तन और भंडारे में मची भगदड़, महिलाओं और बच्चों से की बदसलूकी

Rewa News-रीवा में दुर्गा पंडाल में चल रहे भंडारे में कुछ असामाजिक तत्वों ने जमकर हंगामा किया. भंडारे में 6 से ज्यादा युवक तलवार, चाकू और लाठी-डंडे लेकर पहुंचे और पूजा में शामिल लोगों के साथ मारपीट करने लगे. बदमाशों ने महिलाओं और बच्चों से भी बदसलूकी की. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 01, 2025, 05:29 PM IST
दुर्गा पंडाल में बदमाशों ने लहराई तलवार, कीर्तन और भंडारे में मची भगदड़, महिलाओं और बच्चों से की बदसलूकी

MP News-मध्यप्रदेश के रीवा में बुधवार को नवमी के अवसर पर दुर्गा पंडाल में आयोजित एक भंडारे में कुछ असामाजिक तत्वों ने जमकर हंगामा मचाया. भंडारे में 6 से ज्यादा युवक तलवार, चाकू और लाठी-डंडों से लैस होकर मौके पर पहुंचे और लोगों के साथ मारपीट करने लगे. महिलाओं और बच्चों के साथ आरोपियों ने बदसलूकी की. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना गया. बताया जा रहा है कि रास्ते को लेकर विवाद हुआ था. पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है. 

रास्ते से निकलने को लेकर हुआ विवाद
जानकारी के अनुसार, रीवा के सुंदर नगर दुर्गा पंडाल में भंडारा और कीर्तन चल रहा था. तभी रास्ते से निकलने की बात को लेकर कुछ युवकों में विवाद हो गया. देखते ही देखते आधा दर्जन युवक हथियार लेकर पंडाल में घुस आए और पूजा कर रहे लोगों के साथ मारपीट करने लगे. युवकों ने पंडाल का सामान फेंककर तोड़फोड़ की और पंडाल का एक हिस्सा भी गिरा दिया. 

वीडियो आया सामने
दुर्गा पंडाल में हुए इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ युवक हथियार लहराते और पंडाल में तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से युवक दहशत फैलाते हुए लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं. विश्वविद्यालय थाना प्रभारी हितेंद्रनाथ शर्मा ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है और वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है. स्थानीय लोगों की शिकायत के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

बिना वजह गाली-गलौज और मारपीट की
मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि कार्यक्रम शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ युवक तलवार, चाकू और डंडे लेकर पंडाल में घुस आए. उन्होंने बिना किसी वजह के गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी. पंडाल में तोड़फोड़ करने के बाद युवक वहां से चले गए. लोगों का कहना है कि युवक नशे की हालत में थे या फिर जानबूझकर माहौल खराब करना चाहते थे.

