Breaking News-रीवा में सैकड़ों साल पुरानी मजार में तोड़फोड़, धार्मिक झंडा लगाया, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात
Rewa News-रीवा में असामाजिक तत्वों ने मजार में तोड़ फोड़ कर दी और भगवा झंडा फरा दिया. इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल हो गया है. घटनास्थल के आसपास के 1 किलोमीटर के एरिया को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है. भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 16, 2025, 04:42 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के रीवा में सैंकड़ों साल पुरानी मजार में असामाजिक तत्वों ने जमकर तोड़ फोड़ कर दी. तोड़फोड़ करने के बाद मजार पर भगवा झंडा फहरा दिया गया. इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. आसपास के 1 किलोमीटर के एरिया को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है. गुंबद से लेकर पूरी मजार और खादिम की मजार सहित कई जगहों पर तोड़ फोड़ की गई है. 

घटना स्थल के आसपास के 200 मीटर के एरिया में हनुमान जी का मंदिर और मजार दोनों स्थित है. घटना के बाद दोनों समुदायों के बीच तनाव की स्थिति है. प्रशासन ने दोनों समाज के प्रतिनिधियों से शांति की अपील की है. 

जानिए पूरा मामला
दरअसल, रीवा जिले के गुढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गोर्गी में स्थित प्रसिद्ध गाजी मियां की दरगाह में बीती रात तोड़फोड़ की घटना सामने आई है. अज्ञात असामाजिक तत्वों ने दरगाह परिसर में पहुंचकर तोड़फोड़ की. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में आक्रोश और तनाव का माहौल बन गया. बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग थाने पहुंचे और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की. 

मौके पर पहुंची पुलिस 
सूचना पर गुढ़ पुलिस तुरंत मौके पर पहुँची और स्थिति पर नियंत्रण करने का प्रयास किया. पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि मामले की गहन जांच की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी. दरगाह परिसर में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति न बने. पुलिस-प्रशासन के मुताबिक फिलहाल स्थिति सामान्य है.

दरगाह की मरम्मत की जा रही
मौके पर पहुंचे एसडीएम अनुराग तिवारी ने बताया कि जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस के साथ हम पहुंचे थे. स्थिति सामान्य है जो क्षतिग्रस्त दरगाह थी उसकी मरम्मत उन्हीं के समुदाय के द्वारा करवाई जा रही है. डीएसपी हेडक्वार्टर हिमानी पाठक ने बताया कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें दरगाह और मजार को तोड़ने की बात सामने आई थी. अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. स्थिति सामान्य है पूरे मामले की जांच कराई जा रही है.

यह भी पढ़े-'मैंने उन्हें मार दिया है', मां ने अपनी दो बेटियों को सुलाया मौत की नींद, फिर जेठानी से बोली...

mp newsrewa newscommunal tension in rewa

