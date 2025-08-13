Rewa News: रीवा में भरभराकर गिरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की छत! कई मरीज घायल
Rewa News: रीवा में भरभराकर गिरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की छत! कई मरीज घायल

Rewa Hospital Accident: रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एक बार फिर बड़ी घटना घटित हुई है. जहां, देर रात हास्पिटल की छत का हिस्सा भरभराकर गिर गया. इस दौरान वहां भर्ती कुछ मरीजों को चोटें भी आई हैं. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 13, 2025, 12:11 PM IST
सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की गिरी फॉल सीलिंग
सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की गिरी फॉल सीलिंग

Rewa Super Speciality Hospital News: एमपी के रीवा जिले में स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आई है. जहां मंगलवार-बुधवार की रात अस्पताल के तीसरे फ्लोर पर स्थित न्यूरोलॉजी वार्ड की फॉल सीलिंग अचानक धड़ाम से नीचे गिर गई. फॉल सीलिंग गिरने से वहां भर्ती कई मरीजों और उनके परिजनों को चोटें आईं हैं. इस घटना के बाद से अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जो अस्पताल प्रबंधन और निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.

तीसरी घटना
बता दें कि रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में यह कोई पहली नहीं बल्कि तीसरी घटना है, जब फॉल सीलिंग गिरा है. इससे ठीक पहले, अस्पताल के उद्घाटन के ठीक दो महीने बाद भी ऐसा ही एक हादसा हुआ था. सवाल यह है कि तरह की हो रही घटनाओं के बाद भी अब तक अस्पताल प्रशासन ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता की कोई जांच नहीं कराई. जिसके चलते ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है.

सहम गए मरीज
बताया जा रहा है यह हादसा जिस वक्त हुआ, उस समय कई मरीज वार्ड के अंदर मौजदू थे. हादसे के वक्त न्यूरोलॉजी वार्ड में कई गंभीर मरीज और उनके परिजन मौजूद थे. हालांकि, गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई.  लेकिन अचानक हुई इस घटना से सभी सहम गए. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें  छत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर बिस्तर और फर्श पर बिखरा पड़ा दिख रहा है. 

गौरतलब है कि लगातार तीसरी बार हुई यह घटना अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही है. मरीजों की जान से खिलवाड़ कर अस्पताल को चलाया जा रहा है. वहीं, इस पूरी घटना पर अस्पताल प्रशासन चुप्पी साध ली है. 

रिपोर्ट- अजय मिश्रा, जी मीडिया, रीवा

