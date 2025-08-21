Rewa News: वाह गुरुजी वाह! ना पब ना बार ठेले को ही बना दिया वाइन शॉप; जमकर छलकाएं जाम

Rewa News: मध्य प्रदेश के रीवा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें एक शराबी शिक्षक ठेले पर बैठकर शराब पीते नजर आ रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया और शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.
Rewa Viral Video: रीवा के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित टीआरएस महाविद्यालय के एक शिक्षक का ठेले में बैठकर शराब पीते हुए वीडियो सोशल माीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद इसको लेकर बवाल छिड़ गया है. जहां एक तरफ उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त संचालक ने संबंधित शिक्षक के खिलाफ तत्काल एक्शन लेने के निर्देश टीआरएस महाविद्यालय के प्राचार्य को दिए हैं. वहीं दूसरी तरफ छात्र संगठन ने महाविद्यालय में शिक्षक के खिलाफ चारों तरफ पोस्टर चश्पा कर दिए हैं. साथ कार्यवाही की मांग करते हुए कॉलेज में नारेबाजी की.
सोशल मीडिया पर शिक्षक के शराब पीने का वीडियो बुधवार से वायलल हो रहा है. जिसमें शिक्षक कॉलेज से कुछ ही दूरी पर एक ठेले पर बैठकर जाम छलका रहे थे. इसी बीच किसी ने कार के भीतर से उनका वीडियो बनाकर मीडिया और शिक्षा विभाग के अतिरिक्त संचालक को सौंप दिया.
शिक्षा विभाग ने दिए कार्रवाई के निर्देश
वीडियो को लेकर उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त संचालक आरपी सिंह ने बताया कि यह वीडियो संज्ञान में आया है. मैनें टीआरएस महाविद्यालय के प्राचार्य को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. अगर उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो मैं कार्रवाई करूंगा. क्योंकि वह मेरे क्षेत्राधिकार में भी आता है.
पहले भी मिल चुकी है ऐसी शिकायत
वहीं, मामला सामने आने के बाद विद्यार्थी परिषद ने भी कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा शुरु कर दिया. विद्यार्थी परिषद ने कालेज में शराबी शिक्षक को निलंबित करने के पोस्टर कॉलेज में चस्पा कर दिया. साथ ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है. विद्यार्थी परिषद् के जिला संयोजक पीएन पांडेय ने बताया कि पहले भी इन शिक्षक की शिकायत मिल चुकी है. इनके द्वारा कॉलेज में छात्राओं से दुर्व्यवहार किया जा चुका है, ऐसे शिक्षक को तत्काल सेवा से पृथक कर देना चाहिए.
