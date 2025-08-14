गर्भवती को खाट पर 3 किमी ढोया, सड़क के पैसे विधायक के कार्यक्रम में खर्च, वीडियो वायरल
गर्भवती को खाट पर 3 किमी ढोया, सड़क के पैसे विधायक के कार्यक्रम में खर्च, वीडियो वायरल

Rewa News-रीवा में गर्भवती महिला को खाट पर लिटाकर अस्पताल लेकर जाना पड़ा. गांव में रास्ता नहीं होने के वजह से महिला को चारपाई पर लिटाकर करीब तीन किलोमीटर का सफर तय किया गया. ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण में जानबूझकरदेरी की जा रही है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 14, 2025, 01:55 PM IST
गर्भवती को खाट पर 3 किमी ढोया, सड़क के पैसे विधायक के कार्यक्रम में खर्च, वीडियो वायरल

MP News-मध्यप्रदेश के रीवा में 9 माह की गर्भवती महिला को पानी भरे नाले में से खाट पर लिटाकर अस्पताल ले जाना पड़ा. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गांव में रास्ता नहीं बना है. रास्ते भर गर्भवती दर्द से कराहते हुए जोर-जोर से चीखती रही. गर्भवती को चारपाई पर ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह मामला गुढ़ के दूबी गांव का है. 

गांव के सरपंच का कहना है कि सड़क निर्माण के लिए 23 लाख 50 हजार रुपए स्वीकृत भी हो गए. काम जल्दी हो इसके लिए विधाकर को बुलाकर कार्यक्रम में 40 हजार रुपए खर्च कर डाले. 

अचानक बिगड़ी महिला की तबीयत 
बुधवार दोपहर गर्भवती रश्मि दहिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई. आनन-फानन में प्रसव के लिए अस्पताल ले जाना था लेकिन एंबुलेंस गांव में सड़क नहीं होने के वजह से पहुंच नहीं पाई. जब हालत बिगड़ने लगी तो परिजनों ने चारपाई पर लिटाकर तीन किलोमीटर तक का सफर नाले और कीचड़ भरे रास्ते को पार करते हुए तय किया. 

विधायक के कार्यक्रम में खर्च किए 40 हजार
महिला के परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि जो 40 हजार सड़क निर्माण के लिए विधायक के कार्यक्रम में पैसों की बर्बादी की गई. वही पैसे अगर सड़क में खर्च किए गए होते तो सड़क की स्थिति कुछ और होती. ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जानबूझकर सड़क के निर्माण कार्य में देरी हो रही है, जिससे उन्हें असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है. 

सरपंच ने की कार्यक्रम की पुष्टि
गांव के सरपंच ने इस बात की पुष्टि की है कि  40 हजार रुपए सड़क बनवाने के लिए विधायक के कार्यक्रम में खर्च किए थे. इस पूरे मामले में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जांच के निर्देश दिए हैं. इसके साथ 24 घंटे के भीतर सड़क से संबंधित जांच रिपोर्ट मांगी है.

