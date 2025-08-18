गहरी नींद में सो रही थी महिला, अचानक कमरे से आई चीखने की आवाज, सीन देख घरवालों के छूटे पसीने

MP News-मध्यप्रदेश के रीवा के सिलचट गांव में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जहां घर में सो रही एक महिला को दो जहरीले सांपों ने एक साथ काट लिया. महिला की हालत अभी गंभीर बनी हुई है. उसे संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज जारी है. महिला के परिजनों ने एक सांप को जिंदा पकड़कर कैद कर लिया, दूसरा सांप गायब हो गया. लेकिन दोनों ही सांप जहरीले थे, जिस वजह से महिला की स्थिति नाजुक बनी हुई है.

गहरी नींद में सो रही थी महिला

महिला पुष्पा केवट के पति राममणि ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात करीब 3 बजे पुष्पा गहरी नींद में सो रही थी. अचानक उसने चीखना शुरू कर दिया. उसकी चीख सुनकर परिवार के सदस्य कमरे में दौड़े. जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला तो वहां का दृश्य देखकर दंग रह गए.

शरीर पर लिपटे थे सांप

एक बड़ा सांप पुष्पा के शरीर पर लिपटा हुआ था, जबकि दूसरा सांप भाग रहा था. सांप ने पुष्पा के हाथ, पैर और अन्य हिस्सों में कई बार काट लिया. सांप के काटने से शरीर पर गहरे निशान उभर आए. परिजनों ने रोटी बनाने वाले चिमटे की मदद से सांप पकड़ने की कोशिश की. काफी मशक्कत के बाद एक सांप को जिंदा पकड़ लिया, लेकिन दूसरा सांप वहां से गायब हो गया.

अस्पताल में जारी है इलाज

महिला के परिजन तुंरत उसे लेकर अस्पताल के लिए निकल पड़े. बेहोशी की हालत में महिला को संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में लाया गया. डॉक्टरों का कहना है कि सांप के काटने के कारण पुष्पा की हालत नाजुक है. उसे लगातार एंट-वेनम इंजेक्शन दिए जा रहे हैं. आशंका है कि दोनों सांप जहरीले थे, जिस वजह से जहर शरीर में फैल गया. फिलहाल महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है.

