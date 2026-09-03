/त्योहार से पहले ग्राहकों को झटका, सर्राफा बाजार खुलते ही सोना-चांदी के दाम में आई तेजी, चेक करें लेटेस्ट भाव

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Gold Silver Rate Toady: 3 सितंबर को सोना-चांदी की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिली है. कीमतों में आई तेजी का सीधा असर शादी-ब्याह और त्योहारों के लिए ज्वेलरी खरीदने की तैयाती कर रहे ग्राहकों की जेब पर पड़ सकता है. 3 सितंबर के ताजा भाव मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और उज्जैन के सर्राफा बाजारों में लागू कर दिए गए हैं. अगर आप भी आज सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं, तो पहले ताजा भाव जरूर जान लें.
सोना-चांदी के बढ़े दाम
गुरुवार को सर्राफा बाजार खुलते ही सोने-चांदी के दाम तेजी देखने को मिली. Bankbazaar.com के मुताबिक आज सोने के दाम में 200 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जबकि चांदी के भाव में 5000 रुपए की तेजी आई है.
22 कैरेट गोल्ड रेट
Bankbazaar.com के मुताबिक 3 सितंबर को 22 कैरेट में 1 ग्राम की कीमत 14,290 रुपए है. 2 सितंबर को इसकी कीमत 14,265 रुपए थी. आज दाम में 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई है.
8-10 ग्राम गोल्ड रेट
Bankbazaar.com के मुताबिक आज को 22 कैरेट सोने के 8 ग्राम की कीमत 1,14,320 रुपए है, एक दिन पहले इसकी कीमत 1,14,120 रुपए थी. आज कीमतों में 200 रुपए की बढ़ोतरी आई है. वहीं 10 ग्राम सोने की कीमत आज 1,42,900 रुपए है. एक दिन पहले इसकी कीमत 1,42,650 थी. आज दाम में 250 रुपए की तेजी आई है.
24 कैरेट गोल्ड रेट
Bankbazaar.com के मुताबिक गुरुवार को 24 कैरेट सोने के 1 ग्राम की कीमत 15,005 रुपए है. एक दिन पहले इसकी कीमत 14,978 रुपए थी. एक दिन में कीमतों में 27 रुपए की तेजी आई है. 8 ग्राम की कीमत 1,20,040 रुपए है. कल इसकी कीमत 1,19,824 रुपए थी. आज कीमतों में 216 रुपए की बढ़ोतरी हुई है. इसके साथ ही 10 ग्राम सोने की कीमत 1,50,050 रुपए है. कल इसकी कीमत 1,49,780 थी. आज कीमतों में 270 रुपए की बढ़ोतरी हुई है.
चांदी के बढ़े भाव
Bankbazaar.com के मुताबिक आज को 1 ग्राम चांदी की कीमत 255 रुपए है. बुधवार को इसकी कीमत 250 रुपए थी. आज 1 ग्राम चांदी के दाम 5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है. वहीं, एक किलो चांदी की कीमत 2,55,000 रुपए है. एक दिन पहले इसकी कीमत 2,50,000 रुपए थी. आज कीमतों में 5000 रुपए की तेजी आई है.
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