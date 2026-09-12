सोने-चांदी की कीमतों में फिर आया उछाल, ग्राहकों को लगा झटका, चेक करें 12 सितंबर के ताजा भाव

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Gold Silver Rate Toady: 12 सितंबर को सोने-चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिली है. बीते दिन दोनों कीमती धातुओं के दाम में गिरावट दर्ज की गई थी, जिससे खरीदारीकरने वाले ग्राहकों को कुछ राहत मिली थी. हालांकि अब कीमतों में दोबारा बढ़ोतरी होने से सोना-चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों को झटका लगा है. 12 सितंबर के ताजा भाव मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों के सर्राफा बाजार में लागू कर दिए गए हैं. अगर आप भी सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं, तो पहले ताजा भाव जरूर जान लें.
फिर बढ़े सोना-चांदी के दाम
शनिवार को सर्राफा बाजार में हलचल रही. बाजार खुलते ही सोने-चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली. Bankbazaar.com के मुताबिक आज सोने के दाम में 1,400 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जबकि चांदी के भाव में 5,000 की तेजी देखने को मिली.
22 कैरेट गोल्ड रेट
Bankbazaar.com के मुताबिक शुक्रवार को 22 कैरेट में 1 ग्राम की कीमत 14,205 रुपए है. एक दिन पहले इसकी कीमत 14,065 रुपए थी. यानी आज को कीमतों में 140 रुपए की तेजी आई है. वहीं 22 कैरेट सोने के 8 ग्राम की कीमत 1,13,640 रुपए है, कल इसकी कीमत 1,12,520 रुपए थी. आज कीमतों में 1,120 रुपए का इजाफा हुआ है. वहीं 10 ग्राम सोने की कीमत आज 1,42,050 रुपए है. 11 सितंबर को इसकी कीमत 1,40,650 थी. आज दाम में 1,400 रुपए की तेजी आई है.
24 कैरेट गोल्ड रेट
Bankbazaar.com के मुताबिक आज को 24 कैरेट सोने के 1 ग्राम की कीमत 14,915 रुपए है. एक दिन पहले इसकी कीमत 14,768 रुपए थी. आज कीमतों में 147 रुपए का इजाफा हुआ है. 8 ग्राम की कीमत 1,19,320 रुपए है. शुक्रवार इसकी कीमत 1,18,144 रुपए थी. आज कीमतों में 1,176 रुपए की तेजी आई है. इसके साथ ही 10 ग्राम सोने की कीमत 1,49,150 रुपए है. कल इसकी कीमत 1,47,680 थी. आज कीमतों में 1,470 रुपए की बढ़ोतरी हुई है.
चांदी के गिरे भाव
Bankbazaar.com के मुताबिक 12 सितंबर (शनिवार) को 1 ग्राम चांदी की कीमत 250 रुपए है. एक दिन पहले को इसकी कीमत 255 रुपए थी. आज एक ग्राम के दाम में 5 रुपए का इजाफा हुआ है. वहीं आज किलो चांदी की कीमत 2,50,000 रुपए है. कल इसकी कीमत 2,45,000 रुपए थी. यानी आज कीमतों में 5,000 रुपए की बढ़ोतरी हुआ है.
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