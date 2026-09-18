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सोना-चांदी फिर हुआ महंगा, तेजी से बढ़े दाम, फटाफट चेक करें 18 सितंबर के ताजा भाव

Gold Silver Rate Toady: 18 सितंबर को सोने-चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है. Bankbazaar.com के मुताबिक सोने के भाव में 1500 रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ. वहीं चांदी के दाम में 5000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है.

Written ByPooja
Published: Sep 18, 2026, 01:51 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 01:51 PM IST
सोना-चांदी फिर हुआ महंगा, तेजी से बढ़े दाम, फटाफट चेक करें 18 सितंबर के ताजा भाव

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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