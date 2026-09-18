सोना-चांदी फिर हुआ महंगा, तेजी से बढ़े दाम, फटाफट चेक करें 18 सितंबर के ताजा भाव

राज्य चुनें
Gold Silver Rate Toady: सोने-चांदी की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई. शुक्रवार को सर्राफा बाजार में दोनों धातुओं के भाव ऊपर चढ़े हैं, जिससे सोना-चांदी खरीदने वालों की जेब पर असर पड़ सकता है. 18 सितंबर के ताजा भाव मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों के सर्राफा बाजार में लागू कर दिए गए हैं. अगर आप भी सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं, तो पहले ताजा भाव जरूर जान लें.
सोना-चांदी के बढ़े भाव
शुक्रवार को सर्राफा बाजार में तेजी देखने को मिली. Bankbazaar.com के मुताबिक आज सोने के दाम में 1,500 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जबकि चांदी के भाव में 5,000 रुपए की तेजी आई है.
22 कैरेट गोल्ड रेट
Bankbazaar.com के मुताबिक शुक्रवार को 22 कैरेट में 1 ग्राम की कीमत 14,205 रुपए है. एक दिन पहले इसकी कीमत 14,060 रुपए थी. यानी आज को कीमतों में 145 रुपए की तेजी आई है. वहीं 22 कैरेट सोने के 8 ग्राम की कीमत 1,13,640 रुपए है, कल इसकी कीमत 1,12,480 रुपए थी. आज कीमतों में 1,160 रुपए का इजाफा हुआ है. वहीं 10 ग्राम सोने की कीमत आज 1,42,050 रुपए है. 17 सितंबर को इसकी कीमत 1,40,600 थी. आज दाम में 1,450 रुपए की तेजी आई है.
24 कैरेट गोल्ड रेट
Bankbazaar.com के मुताबिक आज को 24 कैरेट सोने के 1 ग्राम की कीमत 14,915 रुपए है. एक दिन पहले इसकी कीमत 14,763 रुपए थी. आज कीमतों में 152 रुपए का इजाफा हुआ है. 8 ग्राम की कीमत 1,19,320 रुपए है. कल इसकी कीमत 1,18,104 रुपए थी. आज कीमतों में 1,216 रुपए की तेजी आई है. इसके साथ ही 10 ग्राम सोने की कीमत 1,49,150 रुपए है. कल इसकी कीमत 1,47,630 थी. आज कीमतों में 1,520 रुपए की बढ़ोतरी हुई है.
चांदी हुई महंगी
Bankbazaar.com के मुताबिक 18 सितंबर को 1 ग्राम चांदी की कीमत 255 रुपए है. एक दिन पहले को इसकी कीमत 250 रुपए थी. आज एक ग्राम के दाम में 5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है. वहीं आज किलो चांदी की कीमत 2,55,000 रुपए है. कल इसकी कीमत 2,50,000 रुपए थी. यानी आज कीमतों में 5,000 रुपए का इजाफा हुआ है.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट