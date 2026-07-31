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जबलपुर में प्रशासन की बड़ी लापरवाही, स्कूल नहीं, दलान में पढ़ने को मजबूर नौनिहाल, जानिए वजह

Jabalpur School News: जबलपुर में प्रशासन की लापरवाही के चलते छात्रों को एक निजी मार्केट की दलान में पढ़ने को मजबूर होना पड़ रहा है. बता दें कि रोझा गांव में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग जर्जर होने पर उसे तोड़ दिया गया. लेकिन छात्रों के बैठने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किए गए हैं.

Written ByKuldeep BabeleEdited ByManish kushawah
Published: Jul 31, 2026, 04:22 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 04:22 PM IST
जबलपुर में प्रशासन की बड़ी लापरवाही, स्कूल नहीं, दलान में पढ़ने को मजबूर नौनिहाल, जानिए वजह
Image Credit: ZEE MEDIA

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Kuldeep Babele

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कुलदीप बबेले मध्यप्रदेश के जबलपुर से रिपोर्टर हैं

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