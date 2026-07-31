जबलपुर में प्रशासन की बड़ी लापरवाही, स्कूल नहीं, दलान में पढ़ने को मजबूर नौनिहाल, जानिए वजह

हालांकि, प्रशासन की तरफ से छात्रों के पढ़ने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है. लेकिन छात्रों को एक वेयर हाउस में भेज दिया गया. लेकिन यहां पर भीषण गर्मी के चलते रोझा गांव के एक व्यापारी ने उन्हें अपने दलान में स्कूल लगाने के लिए कहा, जिसके बाद वहां पर पहली से पांचवी तक का स्कूल संचालित किया जा रहा है. इतना ही नहीं बारिश से बचने के लिए एक नेट शिक्षिकाओं के द्वारा लगा दी गई है. साथ ही पाटन जबलपुर रोड पर इस समय ट्रैफिक भी काफी ज्यादा है, जिसके चलते छात्रों को हादसे का भी डर सता रहा है. यहां पढ़ने वाले एक छात्र गौरव ने बताया कि, स्कूल की जर्जर बिल्डिंग टूट गई है. तो हमारा स्कूल दलान में लग रहा है. अभी बिल्डिंग भी नहीं बन रही है. वहीं एक छात्रा प्रिया ने बताया कि अभी क्लास सड़क के किनारे लगती है. उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि हम लोगों का जल्द से जल्द बनवाया जाए.