जबलपुर में प्रशासन की बड़ी लापरवाही, स्कूल नहीं, दलान में पढ़ने को मजबूर नौनिहाल, जानिए वजह

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Jabalpur Government School News: मध्य प्रदेश के जबलपुर के रोझा गांव में छात्र एक निजी मार्केट की खुले हिस्से में पढ़ने के लिए मजबूर हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जहां पर बच्चे पढ़ रहे थे, उस बिल्डिंग को तोड़ा दिया गया. अब जिला प्रशासन के पास बच्चों को बैठाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है. बता दें कि रोझा गांव के सरकारी स्कूल में पहली से पांचवी कक्षा तक की पढ़ाई होती है. स्कूल की बिल्डिंग भी जर्जर हो चुकी थी, जिसके चलते इस बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है. लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि बिल्डिंग तोड़ने के बाद बच्चे पढ़ाई कहां करेंगे.
हालांकि, प्रशासन की तरफ से छात्रों के पढ़ने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है. लेकिन छात्रों को एक वेयर हाउस में भेज दिया गया. लेकिन यहां पर भीषण गर्मी के चलते रोझा गांव के एक व्यापारी ने उन्हें अपने दलान में स्कूल लगाने के लिए कहा, जिसके बाद वहां पर पहली से पांचवी तक का स्कूल संचालित किया जा रहा है. इतना ही नहीं बारिश से बचने के लिए एक नेट शिक्षिकाओं के द्वारा लगा दी गई है. साथ ही पाटन जबलपुर रोड पर इस समय ट्रैफिक भी काफी ज्यादा है, जिसके चलते छात्रों को हादसे का भी डर सता रहा है. यहां पढ़ने वाले एक छात्र गौरव ने बताया कि, स्कूल की जर्जर बिल्डिंग टूट गई है. तो हमारा स्कूल दलान में लग रहा है. अभी बिल्डिंग भी नहीं बन रही है. वहीं एक छात्रा प्रिया ने बताया कि अभी क्लास सड़क के किनारे लगती है. उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि हम लोगों का जल्द से जल्द बनवाया जाए.
प्रशासन ने क्या कहा?
वहीं स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका का कहना है कि बिल्डिंग के टूटने से प्रशासन से कहा गया था कि बच्चों को अच्छी जगह पर शिफ्ट किया जाए. लेकिन इस बात पर किसी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया है. उन्होंने डरे हुए कहा कि मुझे भी डर लगता है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए. इसके बाद जब सीनियर अधिकारियों को जानकारी मिली तो उन्होंने कहा कि जो जानकारी मिली है, उस स्कूल में बीआरसी को भेज दिया गया है. अभी फिलहाल एक-दूसरी जगह छात्र-छात्राओं को शिफ्ट कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द अच्छी जगह को देखकर वहां पर स्कूल शिफ्ट कर दिया जाएगा.
क्या होता है दलान ?
दलान वह जगह है, जो लंबा या खुला हिस्सा होता है. जिसके तीन तरफ दीवारें होती है. इसके ऊपर छत या टिन शैड होता है. इसके अलावा, इसमें सामने की तरफ पूरी तरह खुला रहता है. इसका उपयोग ज्यादातर व्यापारी लोग अपने सामान को स्टोर करने के लिए करते हैं. अगर यह घर में होता है, तो इसमें मेहमानों के बैठने का इंतजाम किया जाता है या फिर इसे सामाजिक बातचीत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.
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