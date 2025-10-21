जबलपुर में तीन दिन होगी RSS की बड़ी बैठक, मोहन भागवत भी होंगे शामिल, तारीख हुई तय

RSS Meeting in Jabalpur: मध्य प्रदेश में आरएसएस की तीन दिनों तक बड़ी बैठक होने वाली है, यह बैठक जबलपुर में 30 अक्टूबर से एक 1 नवंबर के बीच में होगी, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत कई सीनियर पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे. इसके अलावा प्रांत से बड़ी संख्या में आरएसएस के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे. यह बैठक जबलपुर के विजय नगर में होगी, जिसके लिए यहां तैयारियां शुरू हो गई हैं. इस बैठक में संघ के 46 प्रांतों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, जिसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं.

जबलपुर में वार्षिक बैठक

जबलपुर में होने वाली यह आरएसएस की वार्षिक बैठक होती है, जिसमें संघ की संगठनात्मक गतिविधियों और रणनीतियों पर मंथन का प्रमुख अवसर मानी जाती है. इस बैठक में आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, छह सह सरकार्यवाह, सभी अखिल भारतीय अधिकारी, क्षेत्र व प्रांत स्तर के संघचालक, कार्यवाह, प्रचारक और समविचारी संगठनों के शीर्ष पदाधिकारी शामिल होंगे. कुल मिलाकर संघ के सभी 46 प्रांतों से प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होने वाले हैं. इस साल होने वाली यह बैठख इसलिए भी खास मानी जा रही है कि क्योंकि संघ 101वें साल में प्रवेश कर चुका है और शताब्दी समारोह के बाद यह पहली अखिल भारतीय बैठक होगी. इसमें संघ की रचनात्मक योजनाओं, कार्यक्रमों और भावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः भोपाल में AQI स्तर 300 पार, फॉगर-जेड मशीनों से हुआ स्प्रे, शहर में घूमी 34 गाड़ियां

पंच परिवर्तन

बताया जा रहा है कि बैठक में विजयादशमी पर सरसंघचालक मोहन भागवत ने जो संबोधन दिया था, उस पर भी अब फोकस शुरू हो गया है. संघ के शताब्दी वर्ष में देशभर में हुए आयोजनों की समीक्षा होगी, जबकि आने वाले अक्टूबर 2026 तक की योजनाओं और 'पंच परिवर्तन' जैसे विषयों पर विमर्श किया जाएगा. बैठक का कार्यक्रम 28 अक्टूबर से शुरू होगा. जब अखिल भारतीय अधिकारी, क्षेत्र कार्यवाह और क्षेत्र प्रचारक विचार-विमर्श करेंगे. 29 अक्टूबर को प्रांत कार्यवाह, प्रांत प्रचारक और क्षेत्र प्रचारक प्रमुखों की बैठक होगी. इसके बाद 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की मुख्य बैठक आयोजित की जाएगी. इस राष्ट्रीय बैठक में झारखंड सहित देश के सभी प्रांतों से प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे.

जबलपुर में सुरक्षा तैयारियां शुरू

जबलपुर में होने वाली आरएसएस की बैठक को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं. सुरक्षा और आवागमन की विशेष व्यवस्था की गई है ताकि तीन दिनों तक शहर में किसी तरह की व्यवस्था न बिगड़े. जबलपुर में होने वाली यह बैठक और भी कई मायनों में अहम मानी जा रही है. क्योंकि बैठक में कई बड़े एंजेंडे भी तय हो सकते हैं.

ये भी पढ़ेंः MP में लौटी बारिश, इंदौर भोपाल जबलपुर संभाग में बदला मौसम, कड़ाके की ठंड पड़ेगी

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!