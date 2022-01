'सुपर टाइग्रेस मॉम' के निधन से दुखी हुए सचिन, लिखा-आपका जाना दिल तोड़ने वाला

भोपालः मध्य प्रदेश के सिवनी स्थित पेंच बाघ अभयारण्य में में 29 शावकों को जन्म दे चुकी बाघिन की मौत हो गई है, जिसे ''कॉलरवाली'' बाघिन के नाम से जाना जाता है. कॉलरवाली बाघिन की मौत पर पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी दुख जताया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दुख जताया. सचिन ने लिखा कि सुपर टाइग्रेस मॉम का जाना दिल तोड़ने वाला है. शांति से रहिए ''कॉलरवाली''.

सचिन ने लिखी यह बात

सचिन ने ट्वीट कर लिखा कि ''एक राजसी बाघिन हमेशा के लिए खामोश हो गई. वन्यजीव प्रेमी और उत्साही लोगों को लिए यह कितना दिल दहला देने वाला है. शांति से आराम करें, #कॉलरवाली.'' बताया जाता है कि सचिन ने भी इस बाघिन का दीदार किया है.

Wildlife lovers and enthusiasts will understand how heartbreaking it is, when a majestic tigress goes into silence forever.

Rest in peace, #Collarwali. pic.twitter.com/LLHjn2Ou30

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) January 17, 2022