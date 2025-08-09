MP News: रक्षाबंधन पर गमगीन हुआ सागर, 4 युवकों की मौत, एक साथ उठी तीन दोस्तों की अर्थी

Madhya Pradesh News In Hindi: रक्षाबंधन के दिन सागर में हुई एक दुखद घटना ने पूरे शहर को गमगीन कर दिया. बता दें कि नदी में डूबने से चार युवकों की मौत हो गई थी, जिनके शव आज बरामद किए गए. इन चार युवकों में से तीन खुशीपुरा के रहने वाले थे और बचपन के दोस्त थे. जब इन तीनों की अर्थी एक साथ निकाली गई, तो पूरा इलाका शोक में डूब गया. वहीं चौथा युवक रिछावर गांव का था, जो पांच बहनों का इकलौता भाई था जिसकी मौत ने रक्षाबंधन की खुशियों को मातम में बदल दिया. इस घटना ने एक बार फिर नदी किनारे सुरक्षा व्यवस्था और चेतावनी बोर्ड की कमी पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

एक साथ उठी तीन दोस्तों की अर्थी

दरअसल, सागर के रिछावर गांव में नदी हादसे का शिकार हुए चारों युवकों के शव आज बरामद हुए. पुलिस कार्रवाई के बाद जैसे ही शव घर पहुंचा तो माहौल गम में बदल गया. खुशीपुरा के तीन दोस्तों की अंतिम यात्रा एक साथ निकाली गई और जिसने भी यह दृश्य देखा, उसकी आंखें नम हो गईं. बता दें कि कल नदी में डूबने से चार युवकों की मौत हो गई थी. आज सुबह पुलिस ने सभी शवों को ढूंढकर परिजनों को सौंप दिया. इनमें सागर के खुशीपुरा निवासी सनी अहिरवार, राज अहिरवार और सुमित अहिरवार तीनों बचपन के दोस्त थे. तीनों की अंतिम यात्रा एक साथ निकली तो पूरा इलाका गम में डूब गया.

मातम में बदला राखी का त्योहार

22 साल के सनी अहिरवार की शादी अभी 3 महीने पहले ही हुई थी.वहीं चौथा युवक रिछावर निवासी निखिल अहिरवार 5 बहनों का इकलौता भाई था. रक्षाबंधन पर बहनों के घर राखी की तैयारियां चल रही थीं. लेकिन भाई के न होने की खबर ने त्योहार को मातम में बदल दिया. स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस घाट पर हादसा हुआ वहां पहले भी जानलेवा हादसे हो चुके हैं. इसके बावजूद प्रशासन की ओर से न तो सुरक्षा के इंतजाम किए गए और न ही चेतावनी बोर्ड लगाए गए.

रिपोर्ट- पीयूष साहू

