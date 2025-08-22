साथ जिए, साथ मरे... पति-पत्नी के अमर प्रेम ने सबको किया भावुक, एक साथ छोड़ी दुनिया
साथ जिए, साथ मरे... पति-पत्नी के अमर प्रेम ने सबको किया भावुक, एक साथ छोड़ी दुनिया

Sagar News-सागर में अमर प्रेम की कहानी देखने को मिली जहां पत्नी की मौत के बाद पति ने भी दुनिया छोड़ दी. दोनों की अंतिम यात्रा एक साथ निकाली गई और एक साथ ही दोनों की चिताएं भी सजाई गईं. 48 साल पहले दोनों की शादी हुई थी. 

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 22, 2025, 11:34 PM IST
साथ जिए, साथ मरे... पति-पत्नी के अमर प्रेम ने सबको किया भावुक, एक साथ छोड़ी दुनिया

MP News-मध्यप्रदेश के सागर जिले में अमर प्रेम की कहानी देखने को मिली है. पति-पत्नी के अटूट प्रेम ने मृत्यु के बाद भी साथ नहीं छोड़ा. पत्नी की मौत के बाद पति ने भी पत्नी के शव को निहारते-निहारते दुनिया को अलविदा कह दिया. दोनों की अंतिम यात्रा एक साथ ही निकाली गई और एक साथ ही दोनों की चिताएं सजाई गई. इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद हर कोई भावुक हो गया. 48 साल पहले दोनों की शादी हुई थी. 

चंद मिनट में त्याग दिए प्राण
सागर जिले के बीना के रहने वाली शिवकुमारी और नारायण ने एक साथ दुनिया को अलविदा कह दिया. पत्नी शिवकुमारी की मौत के बाद जब उनके पार्थिव शरी को घर लाया गया और पति नारायण ने जब उनकी देह देखी तो चंद मिनट में बैठे-बैठे उन्होंने ने प्राण त्याग दिए. उनके बेटे ने बताया कि दोनों के बीच गहरा प्रेम था, दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते थे. 

48 साल पहले हुए थी शादी
नारायण रैकवार के बेटे ने बताया कि उनके माता-पिता की शादी 48 साल पहले हुई थी. तब से ही दोनों के बीच अटूट प्रेम और स्नेह था. दोनों हमेशा ही एक-दूसरे की फिक्र करते रहते थे. दोनों के बीच इतना गहरा नाता था कि पत्नी की पार्थिव देह को देखकर नारायण ने 1 घंटे अंदर दुनिया को अलविदा कह दिया. दोनों की अंतिम यात्रा एक साथ निकाली गई. मुक्तिधाम में एक मीटर के अंतर से दोनों की चिताओं को सजाया गया था. 

कुछ समय से बीमार थी शिवकुमारी
परिजनों ने बताया कि शिवकुमारी कुछ समय से बीमार थीं. विदिशा मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा था. हालत बिगड़ने पर भोपाल रेफर किया गया था, लेकिन यहां भी सुधार नहीं हुआ. डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, जिसके बाद उन्हें वापस बीना ला रहे थे. लेकिन बीच रास्ते में ही उन्होंने प्राण त्याग दिए. जैसे ही पत्नी के बेजान शरीर को नारायण ने देखा तो वे बिना कुछ बोले ही दीवार से टिककर बैठ गए. कुछ देर बाद उन्होंने भी दुनिया छोड़ दी. 

