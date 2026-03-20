रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, बीना-कटनी मार्ग पर चलती मालगाड़ी की बोगी में लगी भीषण आग, मची अफरातफरी

Sagar News-बीना-कटनी रेल मार्ग पर चलती मालगाड़ी के एक डिब्बे में अचानक आग गई. बोगी से धुआं और आग को देख तत्काल प्रशासन को सूचित किया गया. समय रहते हुए आग पर काबू पाया गया जिससे बड़ा हादसा टल गया.
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Goods Train Bogie Catches Fire-बीना-कटनी रेल मार्ग पर स्थित गणेशगंज स्टेशन पर बीती देर रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक चलती मालगाड़ी के डिब्बे से अचानक धुआं उठने लगा. मालगाड़ी के डिब्बे से उठते धुएं और आग की लपटे दिखने पर अफरा-तफरी मच गई. गनीमत यह रही कि समय रहते आग पर नजर पड़ गई, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया. प्रशासन और रेल कर्मियों की सूझबूझ से एक गंभीर अनहोनी को टाल दिया गया है.
बीना-कटनी रेलखंड गुजर रही थी मालगाड़ी
यह घटना देर रात की है जब मालगाड़ी बीना-कटनी रेल खंड से गुजर रही थी. सफर के दौरान अचानक एक बोगी से काला धुआं और आग की लपटें उठती दिखाई दीं. जैसे ही आग पर रेल कर्मचारियों और स्टेशन स्टाफ की नजर पड़ी, तुरंत इसकी सूचना उच्च अधिकारियों और स्थानीय पुलिस प्रशासन को दी गई.
रेस्क्यू ऑपरेशन और पुलिस की सक्रियता
सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी अशोक उपाध्याय बिना समय गंवाए अपने दलबल और फायर ब्रिगेड की टीम के साथ मौके पर पहुंच गए. पुलिस टीम और फायर फाइटर्स ने संयुक्त रूप से मोर्चा संभालते हुए आग बुझाने का काम शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया.
टल गया बड़ा हादसा
रेल अधिकारियों के मुताबिक, अगर समय रहते आग नहीं बुझाई जाती, तो यह पूरी ट्रेन और अन्य बोगियों को चपेट में ले सकती थी. जिससे रेलवे की संपत्ति को भारी नुकसान हो सकता था. आग पर काबू पाने से बड़ा हादसा टल गया. फिलहाल आग लगने के सटीक कारणों का पता नहीं चल पाया है. प्राथमिक रूप से इसे तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट से जोड़कर देखा जा रहा है. घटना के बाद कुछ समय के लिए रेल यातायात प्रभावित हुआ, लेकिन स्थिति नियंत्रण में आने के बाद परिचालन सामान्य कर दिया गया.
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