अब्दुल बना मदनलाल! 15 साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा कातिल, जयपुर की मुस्लिम बस्ती में बदला था भेष

Murderer Arrested by Police-मध्यप्रदेश के सागर से एक फरार सजायाफ्ता कैदी 15 साल बाद आखिरकार पुलिस के हाथ चढ़ गया और इस फरार आरोपी की कहानी एकदम फिल्मी है. जब अब्दुल राशिद ने खुद को मददनलाल बना लिया और अपना फर्जी नाम रख और पहचान छिपाकर राजस्थान के जयपुर में रहने लगा. मदनलाल बने अब्दुल राशिद ने पुलिस को फिल्मी स्टाइल में चकमा देने की कोशिश की. उसकी यह कोशिश 15 सालों तक कामयाब भी रही लेकिन आखिरकार उसका राज खुल गया.

हत्या मामले में हुई थी उम्रकैद

दरअसल, साल 2009 में सागर में हुए एक हत्याकांड में अब्दुल राशिद सहित तीन लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और तीनों जेल में बंद थे. साल 2011 में अब्दुल राशिद को बीमार होने के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अस्पताल में इलाज कराने के दौरान अब्दुल राशिद वहां से फरार हो गया था. अस्पताल से कैदी के फरार होने की घटना ने सनसनी फैला दी और कई सालों तक सागर पुलिस इसकी तलाश करती रही और थक हार कर बैठ गई.

नाम बदलकर रह रहा था आरोपी

अब्दुल राशिद की गिरफ्तारी को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई तो फिर सागर पुलिस सक्रिय हुई. इस सक्रियता के चलते एसपी के निर्देश पर टीम बनाई गई जाल बिछाया गया और पुलिस को सूचना मिली कि अब्दुल राशिद जयपुर की एक मुस्लिम बस्ती में रह रहा है. जब सागर पुलिस जयपुर पहुंची तो पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में भेष बदला, चूंकि आरोपी मुस्लिम इलाके में रह रहा था इसलिए पुलिस ने भी मुस्लिम परिधान पहना और अब्दुल राशिद तक पहुंची.

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पुलिस ने 15 साल बाद धरदबोचा

यहां ये बदमाश अपना नाम बदलकर रह रहा था और उसका नाम मदनलाल हो गया था, शातिर बदमाश राशिद ने सिर्फ नाम ही नहीं बदला बल्कि इसके तमाम दस्तावेज और आधार कार्ड भी मदनलाल के नाम से बना हुआ था. सागर सीएसपी ललित कश्यप के मुताबिक जब फरार कैदी को धर दबोचा गया तो उसने स्वीकार किया कि वो असल में अब्दुल राशिद ही है. पुलिस राशिद को जयपुर से गिरफ्तार कर सागर लाई है और उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है. फिलहाल सागर पुलिस ने 15 साल बाद न सिर्फ बड़ी सफलता पाई है बल्कि राहत की सांस भी ली है.

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