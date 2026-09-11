'किसी को बख्शा नहीं जाएगा...', जहरीली शराब कांड में CM मोहन यादव के निर्देश पर पुलिस ने लिया कड़ा एक्शन, मुख्य आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर

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मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर पुलिस ने सागर जहरीली शराब कांड के आरोपी रवि लखेरा का शॉर्ट एनकाउंट किया. इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मीडिया से कहा कि राज्य सरकार ने सागर जिले में हुई दुखद घटना और कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन को कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए. इस तरह के मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. हमारे निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने अवैध शराब के कारोबार में लिप्त आरोपियों के विरुद्ध अतिक्रमण हटाने सहित आवश्यक कदम उठाए.
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पुलिस टीम ने अवैध शराब के कारोबार से जुड़े मुख्य आरोपी को शॉर्ट एनकाउंटर के बाद गिरफ्त में ले लिया है. मध्यप्रदेश पुलिस ने अपनी दक्षता सिद्ध की है. किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. नशे की प्रवृत्ति को कम करने के लिए राज्य में बड़े पैमाने पर नशा विरोधी अभियान संचालित किया जा रहा है.
शॉर्ट एनकाउंटर में आरोपी गिरफ्तार
बता दें कि, सागर जिले में जहरीली शराब के मामले में फरार आरोपी रवि लखेरा को पकड़ने की कोशिश कर रही पुलिस टीम की एक मुठभेड़ हुई. पुलिस के मुताबिक शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे बरैठा पुलिस स्टेशन के इलाके में आरोपी के साथ थोड़ी देर मुठभेड़ हुई. पुलिस ने बताया कि टीम ने उसे घेरकर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को देखते ही लखेरा भागने की कोशिश करने लगा. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को रोकने की कोशिश की, जिसमें उसके पैर में गोली लग गई. गोली लगने के बाद, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया. अब पुलिस टीम उससे अवैध शराब के मामले से जुड़े नेटवर्क, अवैध शराब के कारोबार और फरार चल रहे अन्य संदिग्धों के बारे में पूछताछ कर रही है.
आदतन अपराधी है आरोपी
गौरतलब है कि रवि लखेरा नकली शराब निर्माण और आपूर्ति गिरोह का मुख्य सरगना है. यह गिरोह नकली शराब को असली ब्रांड का रूप देने हेतु फर्जी रैपर, ढक्कन और क्यू आर कोड का प्रयोग कर सागर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में खपाता था. उसका पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है. ललितपुर पुलिस द्वारा अवैध शराब फैक्टरी के खुलासे के दौरान आरोपी के खिलाफ 4 मई 2026 को मामला दर्ज किया गया. उससे पूछताछ में सागर के बंडा सहित अन्य क्षेत्रों में भी शराब आपूर्ति के तथ्य प्रकाश में आए थे.
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