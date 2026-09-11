'किसी को बख्शा नहीं जाएगा...', जहरीली शराब कांड में CM मोहन यादव के निर्देश पर पुलिस ने लिया कड़ा एक्शन, मुख्य आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर

बता दें कि, सागर जिले में जहरीली शराब के मामले में फरार आरोपी रवि लखेरा को पकड़ने की कोशिश कर रही पुलिस टीम की एक मुठभेड़ हुई. पुलिस के मुताबिक शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे बरैठा पुलिस स्टेशन के इलाके में आरोपी के साथ थोड़ी देर मुठभेड़ हुई. पुलिस ने बताया कि टीम ने उसे घेरकर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को देखते ही लखेरा भागने की कोशिश करने लगा. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को रोकने की कोशिश की, जिसमें उसके पैर में गोली लग गई. गोली लगने के बाद, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया. अब पुलिस टीम उससे अवैध शराब के मामले से जुड़े नेटवर्क, अवैध शराब के कारोबार और फरार चल रहे अन्य संदिग्धों के बारे में पूछताछ कर रही है.