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'किसी को बख्शा नहीं जाएगा...', जहरीली शराब कांड में CM मोहन यादव के निर्देश पर पुलिस ने लिया कड़ा एक्शन, मुख्य आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सागर जहरीली शराब कांड में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस ने मुख्य आरोपी रवि लखेरा को शॉर्ट एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है. सीएम ने साफ किया कि ऐसे मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं कि जाएगी.

Written ByZee News DeskEdited ByPooja
Published: Sep 11, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 02:24 PM IST
'किसी को बख्शा नहीं जाएगा...', जहरीली शराब कांड में CM मोहन यादव के निर्देश पर पुलिस ने लिया कड़ा एक्शन, मुख्य आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर

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