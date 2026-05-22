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Samarth Singh Surrender: जबलपुर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा समर्थ सिंह, ट्विशा की मौत के बाद से चल रहा था फरार

Samarth Singh Surrender News: भोपाल में ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में उसके पत‍ि समर्थ स‍िंह जबलपुर कोर्ट में सरेंडर करने के लिए पहुंचा है. बता दें कि ट्विशा शर्मा की मौत के बाद समर्थ स‍िंह फरार चल रहा था. वहीं ट्विशा के परिजनों ने कई गंभीर आरोप लगाए गए थे. फरार चल रहे समर्थ स‍िंह पर पुल‍िस ने 30 हजार रुपए का इनाम रखने के साथ-साथ लुकआउट नोटिस भी जारी क‍िया था. वहीं, उसने अपनी अग्रिम जमानत याचिका भी वापस ले ली थी.