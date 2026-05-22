Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3225954
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

Trending Photos

Samarth Singh Surrender News
ब्रेकिंग न्यूज

Samarth Singh Surrender: जबलपुर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा समर्थ सिंह, ट्विशा की मौत के बाद से चल रहा था फरार

Samarth Singh Surrender News: भोपाल में ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में उसके पत‍ि समर्थ स‍िंह जबलपुर कोर्ट में सरेंडर करने के लिए पहुंचा है. बता दें कि ट्विशा शर्मा की मौत के बाद समर्थ स‍िंह फरार चल रहा था. वहीं ट्विशा के परिजनों ने कई गंभीर आरोप लगाए गए थे. फरार चल रहे समर्थ स‍िंह पर पुल‍िस ने 30 हजार रुपए का इनाम रखने के साथ-साथ लुकआउट नोटिस भी जारी क‍िया था. वहीं, उसने अपनी अग्रिम जमानत याचिका भी वापस ले ली थी.

ये खबर अभी-अभी आई है. और जानकारी मिलते ही खबर अपडेट की जाएगी। ताजा अपडेट जानने के लिए रिफ्रेश करें.

TAGS

Twisha Sharma Case

Trending news

Twisha Sharma Case
जबलपुर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा समर्थ, ट्विशा की मौत के बाद से चल रहा था फरार
Latest Ujjain News
उज्जैन में वन विभाग की कार्रवाई, रेड सैंड बोआ समेत दुर्लभ सांपों के साथ 5 गिरफ्तार
Twisha Sharma Case
पार्लर में 3 घंटे, चेहरे पर कोई शिकन नहीं... ट्विशा के नए VIDEO ने बढ़ाया सस्पेंस
Twisha Sharma Case
ट्विशा शर्मा केस में होंगे बड़े-बड़े खुलासे! HC ने दोबारा PM कराने की दी मंजूरी
ujjain news
उज्जैन में महादेव को लगाया गया 500KG आम का भोग, 15 लीटर रस से अभिषेक
gwalior crime news
Gwalior news: फर्जी अधिकारी बन की शादी, 90 लाख दहेज लेने के बाद भी नहीं भरा मन...
mp news
अब MP में लें ऋषिकेश-राजगीर सा मजा! 300 फीट की ऊंचाई पर बना पहला ग्लास ब्रिज
Mohan Yadav
MP बनेगा देश का मिल्क कैपिटल! नंबर 1 बनने के लिए CM मोहन यादव का मेगा प्लान
Twisha Sharma Case
ट्विशा शर्मा मौत मामले में नया अपडेट, सास गिरिबाला सिंह को SIT ने भेजा नोटिस
Jiwaji Observatory Ujjain
उज्जैन वेधशाला में टेलीस्कोप से देख सकेंगे शुक्र ग्रह और चांद के रहस्य