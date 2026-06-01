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अमूल की तर्ज पर कैसे खड़ा हुआ करोड़ों का यह देसी ब्रांड? पढ़ें सांची डेयरी का दिलचस्प सफर

Sanchi Dairy Success Story: वर्ल्ड मिल्क डे के मौके पर आपको सांची डेयर की सफलता की कहानी बताते हैं. बता दें कि सांची की शुरुआत 'अमूल' की तर्ज पर एक सहकारी मॉडल के तहत हुई थी और आज यह देसी ब्रांड करोड़ों का टर्नओवर कर रहा है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Jun 01, 2026, 05:18 PM IST
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अमूल की तर्ज पर कैसे खड़ा हुआ करोड़ों का यह देसी ब्रांड? पढ़ें सांची डेयरी का दिलचस्प सफर

Sanchi Dairy Success Story: दूध बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर आयु वर्ग के लोगों की दैनिक जरूरतों का अहम हिस्सा है और दूध को एक पौष्टिक आहार माना जाता है, जो दुनियाभर में अरबों लोगों के पोषण का महत्वपूर्ण स्रोत है. मध्य प्रदेश में हर घर की शुरुआत सांची के दूध के साथ होती है. सांची न केवल एक डेयरी ब्रांड है, बल्कि मध्य प्रदेश की संस्कृति और दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है. सांची की शुरुआत 'अमूल' की तर्ज पर एक सहकारी मॉडल के तहत हुई थी और आज यह देसी ब्रांड करोड़ों का टर्नओवर कर रहा है. वर्ल्ड मिल्क डे के मौके पर आपको सांची के इस दिलचस्प और सफल सफर की कहानी बताते हैं.

सांची- मध्य प्रदेश की शुद्धता का भरोसा

भोपाल की गलियां हों या इंदौर की व्यस्त सड़कें, ग्वालियर का ऐतिहासिक किला हो या उज्जैन का पवित्र मंदिर. मध्य प्रदेश के हर शहर के कोने-कोने में आपको सांची के नीले, लाल और पीले रंग के पैकेट और सांची के पार्लर आसानी से दिख जाएंगे. सांची ब्रांड मध्य प्रदेश के हर घर की सुबह को खास बनाता है और इसकी शुद्धता ने इसको इतना बड़ा बनाया है.

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सांची ब्रांड- एक ऐतिहासिक संबंध

सांची डेयरी का ब्रांड नाम 'सांची' मध्य प्रदेश के ही एक प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 'सांची स्तूप' से प्रेरित है, जो भगवान बुद्ध के अवशेषों के लिए जाना जाता है. सांची के लोगो में एक गाय की फोटो है, जो दूध के स्रोत और ग्रामीण जीवन का प्रतीक है. नाम और लोगो दोनों ने इस ब्रांड को स्थानीय लोगों के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस कराने में मदद की है.

सांची का इतिहास- एक नई शुरुआत

सांची के सफर की शुरुआत 1970 के दशक में हुई, जब देशभर में 'दुग्ध क्रांति' की लहर चल रही थी. मध्य प्रदेश में ग्रामीण इलाके ज्यादा हैं और इस वजह से डेयरी विकास की अपार संभावनाएं थीं. इसी को ध्यान में रखते हुए, मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड (MPCDF) की स्थापना की. MPCDF का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के दूध उत्पादकों को एक मंच प्रदान करना और उन्हें बिचौलियों के शोषण से बचाना था.

सांची- अमूल की तर्ज पर सहकारी मॉडल

सांची अमूल के प्रसिद्ध सहकारी मॉडल पर आधारित है, जिसका मूल उद्देश्य किसानों का, किसानों के लिए है. यह मॉडल त्रिस्तरीय है. ग्रामीण स्तर पर: प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियां, जो सीधे किसानों से दूध एकत्र करती हैं. जिला स्तर पर: दुग्ध संघ (डेयरी यूनियन), जो दूध का प्रसंस्करण और विपणन करते हैं. राज्य स्तर पर: मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड (MPCDF), जो समग्र समन्वय और ब्रांड प्रबंधन का काम करता है. इस मॉडल में किसान ही डेयरी के मालिक होते हैं और उन्हें अपने दूध का उचित मूल्य मिलता है.

सांची के विकास का सफर

सांची का विकास धीरे-धीरे हुआ, लेकिन यह लगातार बढ़ता गया. प्रमुख डेयरी संघों (भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर) के माध्यम से सांची ने राज्य भर में अपना नेटवर्क फैलाया. आधुनिक तकनीक और प्रसंस्करण संयंत्रों के साथ, सांची ने दूध की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता में काफी वृद्धि की. आज के समय में सांची का पोर्टफोलियो सिर्फ दूध तक सीमित नहीं है. सांची न केवल दूध, बल्कि कई अन्य डेयरी उत्पाद भी बनाता है. अगर दूध की बात करें तो सांची फुल क्रीम, टोन्ड, डबल टोन्ड और होमोजेनाइज्ड विभिन्न प्रकार के दूध बनाता है. इसके अलावा दही, पनीर, घी, पेड़ा, बर्फी, आइसक्रीम, फ्लेवर्ड मिल्क, लस्सी और छाछ भी बनाता है. 

सांची की आगे की चुनौतियां

आज के समय मे सांची का टर्नओवर करोड़ों में है, लेकिन इसकी चुनौतियां भी कम नहीं हैं. इसकी सीधी टक्कर अमूल और मदर डेयरी जैसी बड़ी राष्ट्रीय कंपनियों और कई प्राइवेट डेयरी कंपनियों से है. इन चुनौतियों से निपटने के लिए सांची को अपनी गुणवत्ता को बनाए रखने, मार्केटिंग रणनीतियों को मजबूत करने और नए उत्पाद विकास पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. सहकारी मॉडल के आधार पर सांची मध्य प्रदेश के किसानों और उपभोक्ताओं के लिए एक विश्वसनीय ब्रांड बने रहने के लिए आधुनिकीकरण, उत्पाद विविधीकरण, और नए बाजारों में विस्तार पर काम करना होगा.

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