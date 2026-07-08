30 साल बाद खत्म हुआ सरदार सरोवर परियोजना का विवाद, MP अब गुजरात को देगा 550 करोड़, जानिए मामला

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नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से जुड़ा लगभग 30 साल पुराना वित्तीय विवाद अब पूरी तरह सुलझ गया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच ऐतिहासिक सहमति बनी. बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहे.
MP का दावा खारिज
इस समझौते के तहत मध्य प्रदेश के ₹7,669 करोड़ के दावे को स्वीकार नहीं किया गया. इसके बजाय सभी पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि डूब क्षेत्र के मुआवजे के बदले, सरदार सरोवर बांध के निर्माण की बढ़ी हुई लागत के लिए भुगतान किया जाएगा. इस नई व्यवस्था के अनुसार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान गुजरात को 550-550 करोड़ रुपये देंगे. इस तरह गुजरात को कुल ₹1,650 करोड़ मिलेंगे.
चार राज्यों के बीच चल रहा विवाद खत्म
इस समझौते से चार राज्यों के बीच लंबे समय से चले आ रहे वित्तीय विवाद सुलझ गए हैं. इससे न केवल राज्यों के बीच सहयोग और भरोसा मजबूत होगा, बल्कि नर्मदा बेसिन से जुड़े भविष्य के प्रोजेक्ट्स और जल प्रबंधन में बेहतर तालमेल का रास्ता भी साफ होगा.
अब जानिए क्या था पूरा मामला?
सरदार सरोवर बांध से जुड़ा विवाद मुख्य रूप से प्रोजेक्ट की निर्माण लागत और पानी में डूबने से प्रभावित इलाकों के मुआवजे पर केंद्रित था. हालांकि बांध गुजरात में बनाया गया था, लेकिन इसके जलाशय से डूबने वाली जमीन का सबसे बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश में था, जिससे हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि और वन क्षेत्रों के साथ-साथ कई गांव भी प्रभावित हुए. इसी आधार पर मध्य प्रदेश ने गुजरात से ₹7,669 करोड़ के मुआवजे की मांग की थी.
वहीं, गुजरात का तर्क था कि समय के साथ प्रोजेक्ट की निर्माण लागत काफी बढ़ गई थी, इसलिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को भी बढ़ी हुई लागत में अपना-अपना हिस्सा देना चाहिए. गुजरात ने तीनों सहयोगी राज्यों से कुल ₹7,974.86 करोड़ की मांग की, जिसमें दावे का सबसे बड़ा हिस्सा ₹5,516.50 करोड़ अकेले मध्य प्रदेश से मांगा गया था.
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