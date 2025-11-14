बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम मोहन यादव का जबरदस्त इंपेक्ट, 26 में से 22 सीटों पर NDA आगे

Bihar Vidhansabha Chunav 2025 Result: बिहार विधानसभा के चुनावों की मतगणना जारी है. इस बार के पूरे चुनावभर सभी की निगाहें टिकी रहीं, कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी. रुझानों से स्थिति साफ हो गई है, कि बिहार में NDA की सरकार बनने जा रही है. एक बार फिर से नीतीश कुमार सीएम बन सकते हैं. हालांकि, स्पष्ट और आधिकारिक जानकारी बिहार चुनाव आयोग द्वारा शाम तक जारी की जाएगी. इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में NDA गठबंधन ने बिहार में प्रचार के लिए अपने बड़े-बड़े दिग्गजों की फौज उतारी थी. उनमें एक मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी शामिल रहे हैं.

बता दें कि सीएम मोहन यावद ने बिहार विधानसभा चुनाव में 26 विधानसभा क्षेत्रों में NDA प्रत्याशियों के लिए रोड-शो और सभाएं कर प्रचार में सक्रिय रहे. यह संख्या किसी अन्य मुख्यमंत्री द्वारा किए गए प्रचार से कहीं अधिक बताई जा रही है. राजनीतिज्ञों का कहना है कि बीजेपी ने इस बार यादव फैक्टर को जगाने के लिए उन्हें तैनात किया था. उन्होंने जिन सीटों पर सक्रियता दिखाई है, वहां पार्टी जीत दर्ज कर पाएगी या नहीं. लेकिन अभी तक रुझानों के मुताबिक, 26 में 21 विधानसभा सीटों पर NDA के प्रत्याशी आगे बने हुए हैं.

कहां-कहां किया था प्रचार?

बता दें कि सीएम मोहन यादव ने इन 26 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया था. इनमें पटना शहर की कुम्हरार, पटना ग्रामीण की बिक्रम, हिसुआ, गया शहर, बगहा, सिक्ता, सहरसा, कटोरिया, अलमनगर, नाथनगर, दिघा, मानेर, फुलपारस, फतुहा, बांकीपुर मधेपुरा, बिसफी, वजीरगंज, बेलहार, पिपरा, बोधगया, ढाका, चिरैया, नरकटिया, मोतीहारी तथा सीतामढ़ी शामिल हैं. इन विधानसभा क्षेत्रों में मोहन यादव की मौजूदगी बीजेपी के लिए एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है.

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सीएम मोहन यादव का बड़ा "इंपेक्ट" विधानसभा सीट पार्टी आगे या पीछे कुम्हरार बीजेपी आगे बिक्रम बीजेपी आगे हिसुआ बीजेपी आगे गया शहर बीजेपी आगे बगहा बीजेपी आगे सहरसा बीजेपी आगे अलमनगर जेडीयू आगे नाथनगर LJP आगे दिघा बीजेपी आगे फतुहा LJP आगे बांकीपुर बीजेपी आगे मधेपुरा जेडीयू आगे बिस्फी बीजेपी आगे वजीरगंज बीजेपी आगे बेलहार जेडीयू आगे पिपरा जेडीयू आगे बोधगया LJP आगे ढाका बीजेपी आगे मोतीहारी बीजेपी आगे सीतामढ़ी बीजेपी आगे सिक्ता बीजेपी पीछे कटोरिया बीजेपी पीछे फुलपारस जेडीयू आगे चिरैया जेडीयू आगे नरकटिया जेडीयू पीछे मानेर बीजेपी पीछे

