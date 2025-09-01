MP में सरकारी शिक्षक बनने का बड़ा मौका, 13000 से ज्यादा पदों पर भर्ती, इस दिन होगी परीक्षा

Teacher Recruitment Exam 2025: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने शिक्षा विभाग में 13,089 पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा तिथियों की घोषणा कर दी है. यह परीक्षा 9 अक्टूबर को दो पालियों में आयोजित की जाएगी. स्कूल शिक्षा विभाग में 10,150 और जनजातीय कार्य विभाग में 2,939 पदों पर भर्ती होनी है.

9 अक्टूबर से शुरू होगी परीक्षा

दरअसल, शिक्षा विभाग में 13,000 से ज़्यादा पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती निकली है. मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने इन पदों के लिए परीक्षा की तारीख़ भी घोषित कर दी है. परीक्षा 9 अक्टूबर को दो पालियों में आयोजित की जाएगी. इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के 10,150 और आदिवासी विभाग के 2,939 पद शामिल हैं. पहली पाली सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी, जबकि दूसरी पाली दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगी. अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर 30 मिनट पहले रिपोर्ट करना होगा.

जानें आवेदन की तारीख

बता दें कि प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा-2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को 1 अगस्त से बढ़ाकर 25 अगस्त 2025 कर दिया गया था. वहीं आवेदन-पत्र में संशोधन की अंतिम तिथि भी 6 अगस्त से बढ़ाकर 26 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है. इसके अलावा अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा 2 सितंबर से 6 सितंबर 2025 तक उपलब्ध कराई गई है. ऐसे आवेदकों को फॉर्म में संशोधन करने का अवसर 2 सितंबर से 7 सितंबर 2025 तक दिया जाएगा. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. आपको बता दें कि जुलाई महीने में प्राइमरी शिक्षकों के 13 हज़ार से ज़्यादा पदों पर भर्ती की घोषणा की गई थी. इस भर्ती अभियान के ज़रिए 13 हज़ार से ज़्यादा पद भरे जाएंगे.