सतना में बड़ा घोटाला! 1.35 टन खाद स्टॉक दर्ज, लेकिन गोदाम में नहीं मिली यूरिया की एक बोरी

MP News-मध्यप्रदेश के सतना में जहां एक तरफ किसान एक बोरी यूरिया पाने के लिए कतारों में खड़े हैं, दिन-दिन भर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ जिले के निजी खाद विक्रेताओं के यहां पीओएस मशीन में स्टॉक होने के बाद भी खाद गोदामों से गायब है. मशीन में स्टॉक दिख रहा है कि लेकिन गोदाम खाली पड़े हुए हैं. यह घोटाला छापेमार कार्रवाई के दौरान देखने को मिला जब गोदाम में यूरिया की एक बोरी भी नहीं मिली.

मशीन में दिख रहा था स्टॉक

बुधवार देर रात जानकारी मिलने पर सोहावल विकासखंड एसडीओ और एसडीएम एल आर जांगड़े भैसवार स्थित अखंड ट्रेडर्स प्रोपराइटर दीपेंद्र सिंह के यहां छापा मारने पहुंचे. यहां पीओएस मशीन में 1.35 टन यूरिया का स्टॉक होने के बावजूद भी व्यापारी के गोदाम में एक भी बोरी यूरिया की नहीं मिली.

नोटिस जारी कर मांगा जबाव

इस कार्रवाई के बाद पीओएस मशीन में स्टॉक होने के बावजूद सत्यापन के दौरान गोदाम में यूरिया नहीं मिलने पर एसडीओ उर्वरक ने प्रोपराइटर दीपेंद्र सिंह को नोटिस जारी करते हुए जबाव देने को कहा है. जबाव मिलने के बाद संबंधित कारोबारी के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

मशीन को बताया खराब

प्रोपराइटर ने कार्रवाई के दौरान खाद नहीं मिलने पर अपने पक्ष में अधिकारियों से कहा कि आपकी पीओएस मशीन ही खराब है. मेरे पास एक बोरी खाद भी स्टॉक में नहीं है. हालांकि, अधिकारियों ने जांच के दौरान व्यापारी के सारे दस्तावेज खंगालते हुए जांच कर पंचनामा तैयार कर लिया है. इसके बाद उर्वरक निरीक्षक द्वारा व्यापारी को नोटिस थमाया गया है. एक तरफ जहां किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ व्यापारी मशीन में स्टॉक दर्ज होने के बाद भी सत्यापन में बोरी भी नहीं दिखा पा रहे हैं.

