Breaking News-गुटखा खाने से पति ने डांटा, नाराज पत्नी ने बच्चों के साथ खाया जहर, तीन की मौत

MP News-मध्यप्रदेश के सतना से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने तीन बच्चों समते जहर खा लिया. गंभीर हालत में चारों को सतना के मझगवां अस्पताल में लाया गया. अस्तपाल में एक बेटी ने दम तोड़ दिया. वहीं मां और दो बच्चों को प्राथमिक इलाज के बाद सतना जिला अस्पताल रेफ किया गया. लेकिन रास्ते में मां और दूसरी बेटी ने भी दम तोड़ दिया. एक बेटे को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, उसका इलाज जारी है.

महिला को गुटखा खाने की लत थी इसी को लेकर पति ने उसे डांटा था. इस बात से नाराज होकर महिला ने खौफनाक कदम उठा लिया.

खबर में अपडेट जारी है....