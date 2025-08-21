Viral News: बंदर मामू ने संभाला सतना के गर्ल्स कॉलेज का चार्ज! लड़कियों के साथ जमकर की मस्ती

Satna Viral News: सतना के इंद्रा गर्ल्स कॉलेज में उस वक्त हंसी-मजाक का माहौल बन गया. जब एक मंदर निरीक्षक बनकर कॉलेज में पहुंच गया. बंदर इतना शरारती था कि लोग उसे बंदर मामलू बुला रहे हैं. उसने कॉलेज में घुसने के साथ ना सिर्फ मस्ती मजाक किया. बल्कि ऑफिस में घुसकर निरीक्षण भी किया. इस दौरान बंदर ने उछल-कूदकर सबका दिल जीत लिया.

ऑफिस में बंदर की धांसू एंट्री

जैसे ही कार्यालय का दरवाजा खुला, बंदर मामू ने सीधे ऑफिस में प्रवेश किया और टेबल पर कब्जा जमा लिया. बड़े गर्व से कुर्सी पर बैठकर उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, मानो कह रहा हो, यह कुर्सी तो मेरे लिए ही बनी है! कॉलेज स्टाफ और छात्राओं ने इस नजारे को देखकर ठहाके लगाए और मोबाइल में इस मजेदार पल को कैद कर लिया.

छात्राओं के साथ मस्ती, गार्ड के कंधे पर सवारी

बंदर मामू ने पूरे कॉलेज में जमकर उत्पात मचाया. कभी छात्राओं का मोबाइल छीन लिया, तो कभी उनकी कॉपी-किताबों के साथ खेला. थकान होने पर उसने कॉलेज के नल से पानी पिया और फिर गार्ड के कंधे पर चढ़कर सवारी का आनंद लिया. कॉलेज परिसर में उसकी उछलकूद देख हर कोई हंस-हंसकर लोटपोट हो गया

स्कूटर से ऑटो तक बंदर की मस्ती

निरीक्षण पूरा करने के बाद बंदर मामू कॉलेज के बाहर खड़े स्कूटर पर जा बैठा, जैसे कह रहा हो, चलो, मुझे घर छोड़ दो! जब स्कूटर वालों ने मना किया, तो मामू बिना हार माने छात्रों के साथ ऑटो में सवार हो गया. घंटों की मस्ती के बाद वह शहर की ओर निकल गया, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए.

सबसे मजेदार निरीक्षक

कॉलेज के छात्रों और स्टाफ का कहना है कि बंदर मामू का यह ऑफिशियल विजिट अब तक का सबसे मजेदार निरीक्षण था. सोशल मीडिया पर भी बंदर की इस हरकत के वीडियो और फोटो वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखकर लोग खूब मजे ले रहे हैं. इस अनोखे मेहमान ने न सिर्फ कॉलेज में हंसी का माहौल बनाया, बल्कि सभी के लिए एक यादगार दिन भी छोड़ गया. बंदर मामू की इस धमाकेदार एंट्री की चर्चा सतना में हर तरफ हो रही है.

रिपोर्ट- संजय लोहानी, जी मीडिया, सतना

ये भी पढ़ें- Rewa News: वाह गुरुजी वाह! ना पब ना बार ठेले को ही बना दिया वाइन शॉप; जमकर छलकाएं जाम

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. सतना की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.