दहशतगर्द बने बैंक कर्मचारी! एक किस्त लेट होने पर घर आए, बाप-बेटे पर फेंका गर्म पानी

MP News-मध्यप्रदेश के सतना जिले नागौद थाना क्षेत्र में किस्त वसूली को लेकर विवाद हो गया. इस विवाद में फाइनेंस बैंक कर्मचारियों ने पिता-पुत्र पर खौलता हुआ पानी फेंक दिया. इस घटना में राजेंद्र प्रसाद सना और उनके बेटे निशांत सोनी गंभीर रूप से झुलस गए. यह पूरी घटना गुरुवार सुबह गढ़ी टोला वार्ड नंबर-6 में हुई. निशांत सोनी ने जना स्मॉल बैंक फाइनेंस से समूह के माध्यम से 75 हजार का रुपए लोन लिया था. सितंबर महीने की किस्त जमा नहीं हो पाई थी, जिसके बाद बैंक कर्मचारी लगातार फोन कर रहे थे.

बातचीत के दौरान हुआ विवाद

गुरुवार को रिकवरी के लिए बैंक कर्मचारी सानिया सिंह परिहार और हर्ष पांडेय निशांत सोनी के घर पहुंचे. घर पर बातचीत के दौरान विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया और गाली-गलौज के साथ मारपीट शुरू हो गई. राजेंद्र सोनी समोसा और आलूबड़े का ठेला लगाते हैं. विवाद के दौरान घर में आलू उबालने गर्म पानी रखा था, जिसे बैंक कर्मचारियों ने पिता-पुत्र के ऊपर फेंक दिया. इससे वे बुरी तरह से झुलस गए.

75 हजार का लिया था लोन

पीड़ित राजेंद्र सोनी ने बताया कि बेटा निशांत सोने-चांदी के आभूषण बनाने का कारीगर है. 9 महीने पहले अपना कारोबार शुरू करने के लिए जना स्माल फाइनेंस बैंक से 75 हजार का लोन लिया था. लेकिन कारोबार नहीं चल पाया. इसी बीच एक महीने पहले उसकी नौकरी चली गई और बीमार हो गया. लेकिन एक ही महीने की किस्त वो जमा नहीं कर पाया था.

बैंक कर्मचारी ने की मारपीट

गुरुवार को कंपनी की कर्मचारी सानिया सिंह एवं हर्ष पांडेय आए तो बेटे ने अपनी मजबूरी बताई. कर्मचारी उसे धमकाने लगे और भद्दी भद्दी गालियां देने लगे. पिता के मना करने पर भी कर्मचारी हर्ष पांडेय ने उन्हें भी गालियां दी और घर में घुसकर सामान उठा ले जाने की धमकी देने लगा. इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया तो बैंक के और कर्मचारी आ गए और मारपीट शुरू हो गई.

दोनों की चमड़ी ही झुलसी

नागौद सिविल अस्पताल के ड्यूटी डॉक्टर के अनुसार खौलता पानी पड़ने से राजेंद्र सोनी के हांथ और चेहरे में एक स्पॉट की ऊपरी चमड़ी झुलसी है. बेटे निशांत के सीने में चोट आई है. दोनों के गंभीर स्थिति नहीं हैं. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज किया है.

