प्राइवेट स्कूल की तरह अब सरकारी स्कूलों में भी होगी पैरेंट्स मीटिंग, अभिभावकों से होगी सीधी बात
Satna News-सतना में जल्द ही पैरेंट्स मीटिंग सरकारी स्कूलों में शुरू होने जा रही है. शैक्षाणिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर टीचर-पैरेंट्स मीटिंग की शुरुआत की जाएगी. एसडीएम महिपाल सिंह को निरीक्षण के दौरान कमियां मिली थी, इसके बाद बैठक में यह फैसला लिया गया है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 28, 2025, 04:44 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के सतना जिले में सरकारी स्कूलों में जल्द ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है. जिले के सभी सरकारी स्कूलों में जल्द ही पैरेंट्स मीटिंग शुरू होगी. इसके लिए एसडीएम महिपाल सिंह ने एक बैठक आयोजित की. इस बैठक में फैसला लिया गया है कि शैक्षाणिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए जिले सभी सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों की तरह ही पैरेंट्स मीटिंग की शुरूआत की जाएगी. सरकारी स्कूल में किए गए निरीक्षण के दौरान मिली कमियों के बाद यह फैसला लिया गया है. 

एसडीएम ने किया था निरीक्षण 
दरअसल, एसडीएम मझगवां महिपाल सिंह ने दो हफ्ते पहले कई सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया था. निरीक्षण के दौरान उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में कमियां पाईं थी. इसके साथ ही स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति भी कम पाई गई थी. वहीं मध्यान्ह भोजन में मेन्यू के हिसाब से खाना नहीं मिलना और स्कूल भवनों की जर्जर स्थिति भी देखी. इसके बाद यह तय किया गया कि शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए पैरेंट्स-टीचर मीटिंग करना जरूरी है. 

अधिकारियों को दिए निर्देश
एसडीएम महिपाल सिंह ने विभागीय अधिकारियों को यह स्पष्ट किया है कि मध्यान्ह भोजन आलू-भटे की सब्जी और दाल चावल नहीं है बल्कि बच्चों का मानक अनुसार पौष्टिक भोजन है. लिहाजा तय किए गए मीनू के अनुसार भोजन दिया जाना सुनिश्चित किया जाए. इसमें जो लापरवाही करे उस पर दंडात्मक कार्रवाही करें और इसकी सतत समीक्षा की जाए. 

अनुविभागीय अधिकारियों की ली बैठक 
वहीं एसडीएम ने पीएचई, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास विभागों के अनुविभागीय अधिकारियों की भी बैठक ली. इस दौरान क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा बढ़ाने के लिए यह तय किया गया है कि यहां 10 अस्पतालों का चयन किया जाएगा. इन सभी को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैण्डर्ड के अनुरूप तैयार किया जाएगा. 

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: रजिस्टर्ड डाक का दौर खत्म, 'स्पीड' से पहुंचेगा नोटिस

प्राइवेट स्कूल की तरह सरकारी स्कूलों में होगी पैरेंट्स मीटिंग, अभिभावकों से होगी बात
