Panna Crime News: एक क्लिक से शुरू हुई पन्ना की लड़की की कहानी, जिसका अंजाम सुन आप भी रह जाएंगे सन्न

Panna Crime News: अंजान और गैर भरोसेमंद लोगों से सोशल मीडिया पर दोस्ती करना एक युवती के लिए बड़ी मुसीबत बन गया. देवेन्द्रनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली इस युवती से सतना जिले के अखिलेश अहिरवार ने फेसबुक पर दोस्ती की. इसके बाद उसने युवती का मोबाइल नंबर लेकर बातचीत शुरू की. दोस्ती के दौरान प्यार के वादे करते हुए अखिलेश ने वीडियो कॉल पर युवती के अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिए और फिर उन्हें वायरल करने की धमकी देने लगा.

आरोपी यहीं नहीं रुका, बल्कि देवेन्द्रनगर आकर युवती को एक होटल में ले गया और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए. इस दौरान भी आरोपी ने वीडियो रिकॉर्डिंग की. बार-बार प्रताड़ित होने के बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और थाना देवेन्द्रनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई. युवती ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने वीडियो कॉल के दौरान उसकी आपत्तिजनक स्थिति में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली थी और ब्लैकमेल कर बलात्कार किया.

केस दर्ज कर जांच जारी

पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की और आरोपी को सतना जिले के रैगांव थाना सिमरिया से गिरफ्तार किया. आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ सख्त धाराओं में केस दर्ज कर जांच जारी है.

लोगों से पुलिस की अपील

वहीं पुलिस ने युवक-युवतियों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर मित्रता करते समय सतर्क रहें. अंजान लोगों से वीडियो कॉल या निजी बातचीत से बचें. किसी भी तरह की धमकी, ब्लैकमेलिंग या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके. (रिपोर्टः पीयूष शुक्ला/ पन्ना)

