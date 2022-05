जब नर्मदा नदी में श्रद्धालुओं के साथ अजगर ने भी किया स्नान, मच गई चीख पुकार!

शहर के मंडलेश्वर नर्मदा तट रामघाट पर एक रोचक पर डराने वाला दृश्य देखने को मिला, जब आस्था की डुबकी के बीच अजगर की भी एंट्री हो गई. खरगोन जिले के मंडलेश्वर नर्मदा तट रामघाट पर लोग स्नान कर रहे थे, तभी पानी में अजगर तैरता दिखा. अजगर करीब आधा घंटा तैरता रहा और लोग चिल्लाते रहे.