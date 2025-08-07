देसी कट्टा और स्कूल यूनिफॉर्म: तस्वीर ने मचा दी सनसनी, शहडोल पुलिस भी हैरान
देसी कट्टा और स्कूल यूनिफॉर्म: तस्वीर ने मचा दी सनसनी, शहडोल पुलिस भी हैरान

Shahdol News: शहडोल जिले के एक सीएम राइज स्कूल में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक स्टूडेंट देसी कट्टे के साथ स्कूली यूनिफार्म में तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 07, 2025, 11:31 AM IST
MP News: शहडोल जिले के छतवई गांव के सीएम राइज स्कूल में पढ़ने वाले छात्र ने सोशल मीडिया पर देशी कट्टे के साथ तस्वीर वायरल की हैं. जबकि बताया जा रहा है कि वह कट्टा लेकर स्कूल भी पहुंचा था, जिससे स्कूल में भी हड़कंप की स्थिति बन गई थी. मामला सामने आते ही स्कूल प्राचार्य ने तुरंत एसपी से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और कट्टा जब्त किया गया. लेकिन जिस तरह स्कूली छात्र ने कट्टा लहराया उससे न केवल स्कूल में बल्कि पूरे इलाके में सनसनी भेल गई थी. वहीं मामले में स्कूली छात्र के परिजनों से भी पूछताछ की गई है, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि कट्टा कहा मिला है. 

शहडोल के सोहागपुर क्षेत्र का मामला 

सीएम राइज स्कूल से जुड़ा यह मामला शहडोल के सोहागपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. पुलिस की पूछताछ में छात्र ने बताया कि वह कट्टा स्कूल के पास बने एक तालाब के पास से उठा लाया था, इस जानकारी के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कट्टा बरामद किया था. वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग, आनंद राय सिन्हा भी स्कूल पहुंचे और प्राचार्य एवं परिजनों से घटना की जानकारी ली है. शहडोल पुलिस ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि छात्र की निशानदेही पर देशी कट्टा बरामद कर लिया गया है, फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है कि कट्टा तालाब में कैसे पहुंचा. आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है. 

कैसे हुआ खुलासा 

तीन-चार दिनों से बच्चों के बीच चर्चा थी कि कोई बच्चा पिस्टल लेकर आया है, जब यह बात प्रिंसिपल को पता चली तो उन्होंने मुझे सभी छात्रों की तलाशी लेने को कहा, तलाशी में बच्चों ने बताया कि वे पिस्टल लाए थे और उसे तालाब के किनारे फेंक दिया गया है. इस जानकारी को मैंने प्रिंसिपल को दी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक शहडोल को इसकी सूचना दी. फिर पुलिस ने मौके पर आकर कार्रवाई की

छात्र से पूछताछ में बताया गया कि उसे कट्टा तालाब के पास पड़ा मिला था, कट्टा तो जब्त कर लिया है, लेकिन पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कट्टा छात्र तक कैसे पहुंचा था, क्या उसे किसी ने यह कट्टा दिया तो नहीं था. इन सभी पहलूओं पर जांच हो रही है. 

;