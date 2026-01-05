MP में भीषण सर्दी और ठंडी हवाओं का सितम, इन 19 जिलों में बंद रहेंगे स्कूल, जानिए कितने दिनों तक रहेगी छुट्टी

MP School closed: मध्य प्रदेश में लगातार ठंड और घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो रहा है. खासकर बच्चों की सेहत को देखते हुए राज्य के 19 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं. कई जिलों में नर्सरी से आठवीं क्लास तक के स्टूडेंट्स को छुट्टी दे दी गई है, जबकि कुछ जगहों पर स्कूल का टाइम बदल दिया गया है.

प्रदेश में भीषण सर्दी और ठंडी हवाओं का सितम

पूरे राज्य में कड़ाके की ठंड और तेज़ हवाएं चल रही हैं. सुबह घना कोहरा होने से लोगों को परेशानी हो रही है. इसके चलते, इंदौर में नर्सरी से क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए तीन दिन की छुट्टी घोषित की गई है. उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, नीमच, शाजापुर, विदिशा, ग्वालियर, टीकमगढ़ और जबलपुर में 5 और 6 जनवरी को स्कूल बंद रहेंगे. रायसेन में स्कूल 7 जनवरी तक बंद रहेंगे, जबकि अशोकनगर में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र 5 जनवरी को बंद रहेंगे.

यह भी पढ़ें: एमपी में शीतलहर का कहर, स्कूलों का बदला टाइम-टेबल, जानिए कितने शुरू होंगी क्लास?

Add Zee News as a Preferred Source

इन 19 जिलों में बंद रहेंगे स्कूल

इंदौर: नर्सरी से 8वीं तक – 3 दिन की छुट्टी

उज्जैन: नर्सरी से 5वीं तक – 1 दिन की छुट्टी

मंदसौर: नर्सरी से 8वीं तक – 2 दिन की छुट्टी

शाजापुर: नर्सरी से 8वीं तक – 5 और 6 जनवरी को छुट्टी

विदिशा: नर्सरी से 5वीं तक – 5 और 6 जनवरी को छुट्टी

ग्वालियर: नर्सरी से 8वीं तक – 5 और 6 जनवरी छुट्टी, 7 जनवरी से स्कूल खुलेंगे

अशोकनगर: 5 जनवरी को स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद

रायसेन: नर्सरी से 5वीं तक – 7 जनवरी तक छुट्टी

आगर मालवा: कक्षा 1 से 8 तक – 2 दिन की छुट्टी

टीकमगढ़: नर्सरी से 8वीं तक – 5 और 6 जनवरी को छुट्टी

हरदा: नर्सरी से 8वीं तक – सोमवार को अवकाश

नीमच: नर्सरी से 8वीं तक – 5 और 6 जनवरी को छुट्टी

रतलाम: नर्सरी से 8वीं तक – 5 और 6 जनवरी को 2 दिन की छुट्टी

राजगढ़: 8वीं कक्षा तक – आज स्कूल बंद

जबलपुर: 5 और 6 जनवरी को 2 दिन का अवकाश

रतलाम: कलेक्टर मिशा सिंह ने 5 और 6 जनवरी को नर्सरी से 8वीं तक छुट्टी घोषित की.

दमोह: भीषण ठंड व कोहरे के चलते 5 जनवरी को नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद (सरकारी व निजी दोनों)

सागर:नर्सरी से 8वीं तक – 2 दिन का अवकाश

आगर मालवा: शीतलहर के कारण नर्सरी से 8वीं तक – 2 दिन की छुट्टी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!