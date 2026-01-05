MP में भीषण सर्दी और ठंडी हवाओं का सितम, इन 19 जिलों में बंद रहेंगे स्कूल, जानिए कितने दिनों तक रहेगी छुट्टी

MP School Holidays: मध्य प्रदेश में शीतलहर और घने कोहरे के कारण 19 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं. जबकि भोपाल और धार में स्कूलों की टाइमिंग बदली गई है. जानिए किन-किन जगहों पर स्कूल बंद रहेंगे.
MP School closed: मध्य प्रदेश में लगातार ठंड और घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो रहा है. खासकर बच्चों की सेहत को देखते हुए राज्य के 19 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं. कई जिलों में नर्सरी से आठवीं क्लास तक के स्टूडेंट्स को छुट्टी दे दी गई है, जबकि कुछ जगहों पर स्कूल का टाइम बदल दिया गया है.
प्रदेश में भीषण सर्दी और ठंडी हवाओं का सितम
पूरे राज्य में कड़ाके की ठंड और तेज़ हवाएं चल रही हैं. सुबह घना कोहरा होने से लोगों को परेशानी हो रही है. इसके चलते, इंदौर में नर्सरी से क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए तीन दिन की छुट्टी घोषित की गई है. उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, नीमच, शाजापुर, विदिशा, ग्वालियर, टीकमगढ़ और जबलपुर में 5 और 6 जनवरी को स्कूल बंद रहेंगे. रायसेन में स्कूल 7 जनवरी तक बंद रहेंगे, जबकि अशोकनगर में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र 5 जनवरी को बंद रहेंगे.
इन 19 जिलों में बंद रहेंगे स्कूल
