Scindia का तगड़ा हमला, कहा मैं कांग्रेस में था तब भी लोगों को खुजली थी, बीजेपी में हूं तब भी खुजली है

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने विरोधियों पर जमकर हमला किया. उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में था, तब भी लोगों को खुजली आती थी, बीजेपी में हूं, तब भी खुजली आती है.