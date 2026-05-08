इंदौर-उज्जैन की ताकनी नहीं पड़ेगी राह! रतलाम के जामड़ तालाब में तैयार हो रहे 'सुपर' गोताखोर, मानसून के लिए बड़ी तैयारी

Ratlam Disaster Management: रतलाम जिले में हर वर्ष मानसून के दौरान कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनती है. कई बार तेज बारिश के चलते लोग पानी के बीच फंस जाते हैं, ऐसे समय में जिला आपदा प्रबंधन और एसडीआरएफ की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है. आपातकालीन परिस्थितियों में सिर्फ संसाधन ही नहीं, बल्कि प्रशिक्षित जवानों की भी बेहद जरूरत होती है.

रतलाम की आपदा प्रबंधन टीम जिला होमगार्ड कार्यालय से संचालित होती है, जहां एसडीआरएफ टीम के साथ होमगार्ड जवानों को भी समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है. जिले में राहत और बचाव कार्यों के लिए जरूरी उपकरण तो उपलब्ध हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमी प्रशिक्षित गोताखोरों की सामने आती रही है.

जब किसी व्यक्ति के पानी में डूबने की घटना होती है, तब गहरे पानी में ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ उतरकर त्वरित खोज अभियान चलाने के लिए विशेषज्ञ गोताखोरों की आवश्यकता होती है. प्रशिक्षित गोताखोर नहीं होने से कई बार रेस्क्यू ऑपरेशन दो-दो, तीन-तीन दिन तक चलता है और कुछ मामलों में इससे भी ज्यादा समय लग जाता है.

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उज्जैन-इंदौर से नहीं बुलानी पड़ेगी

इतना ही नहीं, यदि बचाव अभियान के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर खाली हो जाएं, तो उन्हें रिफिल कराने के लिए अन्य जिलों पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर जरूरी नोजल उपलब्ध नहीं हैं. वहीं गोताखोरों की कमी के चलते कई बार उज्जैन या इंदौर से एसडीआरएफ टीम बुलानी पड़ती है, जिससे बहुमूल्य समय खर्च होता है.

बोट हैंडलिंग का सघन प्रशिक्षण

इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन भोपाल और संभागीय मुख्यालय उज्जैन के निर्देश पर आगामी मानसून सत्र को ध्यान में रखते हुए रतलाम के जामड़ तालाब में विशेष प्रशिक्षण शिविर शुरू किया गया है. इस प्रशिक्षण शिविर में होमगार्ड और एसडीआरएफ जवानों को तैराकी शुरू करने से पहले आवश्यक एक्सरसाइज कराई गई. इसके बाद जिला प्लाटून कमांडर ज्योति बघेल ने जवानों को स्विमिंग अभ्यास और बोट हैंडलिंग का सघन प्रशिक्षण दिया.

आपदा प्रबंधन क्षमता मजबूत होगी

प्रशिक्षण के दौरान बोट संचालन, तेज बहाव में संतुलन, बचाव कार्यों के दौरान नाव को स्थिर रखने की तकनीक और स्वयं की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष अभ्यास कराया गया. उम्मीद है कि मानसून से पहले यह प्रशिक्षण जिले की आपदा प्रबंधन क्षमता को और मजबूत करेगा.

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