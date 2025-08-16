सीहोर में बीमा राशि के नाम पर छलावा!, नाराज किसानों ने खेतों में बजाया झुनझुना, खोला मोर्चा

MP News-मध्यप्रदेश के सीहोर में किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मिली राशि के खिलाफ अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया. फसल बीमा योजना से नाराज किसानों ने विरोध जताने के लिए खेतों में धाम की बालियां लेकर झुनझुना बजाकर विरोध प्रदर्शन किया. किसानों का कहना है कि सरकार ने प्रदेश भर में 1,383 करोड़ रुपए बीमा राशि भेजी है, लेकिन सीहोर के किसानों को राशि के नाम पर झुनझुना थमाया है.

इससे पहले भी जिले में किसानों ने पेड़ों पर चढ़कर और खेतों में घंटियां बजाकर प्रदर्शन किया था.

महज हजार रुपए मिला मुआवजा

सीहोर जिले के रामाखेड़ी, छापरी, चंदेरी, कुलास सेवनिया और संग्रामपुर जैसे गांवों के किसानों का कहना है कि बीते 5 सालों से सोयाबीन की फसल प्राकृतिक आपदा के कारण खराब हो रही है. बैंक हर साल किसानों के खाते से बीमा के लिए प्रीमियम राशि काटता है. लेकिन जब भी फसल में नुकसान होता है तो उन्हें मुआवजा नहीं मिलता है. किसानों का कहना है कि कई किसानों को 1000 या 1100 रुपए ही मुआवजे के रूप में मिले है. किसानों ने इस राशि ऊंट के मुंह में जीरा है.

किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी

किसानों और समाजसेवियों का कहना है कि कृषि विभाग, बैंक और बीमा कंपनी साफ जबाव नहीं देती. सरकार गांव-शहर में बीमा करना का प्रचार करती है, लेकिन जब मदद की जरूरत होती है तो किसानों को बीमा राशि की जगह नाम मात्र का पैसा दिया जाता है. किसानों का कहना है कि अगर जल्द बीमा का असली लाभ नहीं मिला तो उग्र आंदोलन किया जाएगा.

किसानों को हो रहा नुकसान

लगातार फसलों के खराब होने से किसानों को नुकसान हो रहा है. किसानों ने बताया कि पिछले साल ज्यादा बारिश होने के कारण कलास नदी में बाढ़ आई थी जिससे फसलें तबाह हो गई थी. किसानों ने उस समय जल सत्याग्रह भी किया था, तब प्रशासन ने राहत राशि तो दी थी लेकिन बीमा राशि अब तक नहीं मिली है. किसानों का कहना है कि अगर उन्हें बीमा राशि का फायदा सरकार नहीं दे सकती है, तो प्रीमियम की कटौती भी बंद होनी चाहिए.

यह भी पढ़े-दलित अधिकारी के साथ विभागीय भेदभाव! चटाई पर बैठकर अफसर कर रहा काम, नहीं मिली टेबल-कुर्सी

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Sehore की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!