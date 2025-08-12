Sehore News-5 साल से फसल बर्बाद, लेकिन बीमा नहीं मिला, सीहोर के किसान पेड़ों पर चढ़कर बजा रहे घंटियां

MP News-मध्यप्रदेश के सीहोर में किसानों के सब्र का बांध टूट चुका है. पिछले पांच सालों से लगातार प्राकृतिक आपदा के कारण सोयाबीन की फसल बर्बाद हो रही है, जिससे किसानों का नुकसान हो रहा है. लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक भी बीमा राशि नहीं मिली है. सोमवार को बीमा राशि जारी की गई लेकिन सीहोर में किसानों को यह पैसा भी नहीं मिला. नाराज किसानों ने अनोखे तरीक से अपना विरोध दर्ज कराया.

किसान पेड़ों पर चढ़कर घंटियां बजा रहे थे, तो महिलाएं खेतों में खराब फसल लेकर प्रदर्श कर रही थीं.

हर साल कटता है बीमा

किसानों का कहना है कि सरकार हर साल उनकी फसल बीमा की राशि काट लेती है, लेकिन जब फसल खराब होती है तो मुआवजा नहीं देती. कई गांवों के किसानों का कहना है कि लगातार खराब हो रही फसल से आर्थिक हालात इतने खराब हैं कि भूखे मरने की नौबत तक आ गई है. लेकिन इसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही है.

किसानों ने किया प्रदर्शन

सीहोर के कई गावों में समाजसेवी एमएस मेवाड़ा के नेतृत्व में किसानों ने चंदेरी, रामखेड़ी, उलझामन, कुलान्स कला, ढाबला, कुलान्स खुर्द, छापरी, सेवनिया और संग्रामपुर गांवों में आंदोलन कर रहे हैं. कहीं महिलाएं हाथ में खराब सोयाबीन लेकर नारेबाजी की. तो वहीं कई किसानों ने नदी में जल सत्याग्रह किया. किसानों का कहना है कि हमारे बच्चे भूखे सो रहे हैं, खेतों में बर्बादी पड़ी है, लेकिन सरकार आंखें मूंदे बैठी है.

पेड़ों पर चढ़कर बजाई घंटियां

कई जगहों पर किसान पेड़ों पर चढ़कर लगातार घंटियां बजा रहे थे, ताकि उनकी आवाज सीधे सरकार तक पहुंचे. उनका कहना है कि घंटी की गूंज से अगर मंत्रियों और अफसरों का दिल नहीं पिघलता है तो वे उग्र आंदोलन करेंगे. आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार किसानों को बस चुनावी वादों में याद करती है, लेकिन असल संकट में उन्हें अकेला छोड़ देती है.

यह भी पढ़े-सड़क पर इंसानियत हुई लापता, बाइक पर पत्नी की लाश को बांधकर ले गया पति, वीडियो हुआ वायरल

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Sehore की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!