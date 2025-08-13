क्लास में कभी दिखे ही नहीं, फिर भी खा रहे हैं सैलरी... टीचर का नाम सुन बच्चों ने कहा ‘ये कौन हैं?’

MP News: सीहोर के एक सरकारी स्कूल में पदस्थ टीचर पिछले एक साल से स्कूल नहीं पहुंचे है बरहाल इसके उनहें सैलरी समय से मिल रहा है. निरीक्षण पुस्तिका में भी इस बात की जानकारी लिखी गई है लेकिन आज तक प्रशासन की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया है.
Sehore News: मध्य प्रदेश के सीहोर से शिक्षा व्यवस्था का ऐसा गड़बड़ घोटाला देखने को मिला है जिसने यहां की शैक्षणिक सिस्टमकी पोल खोल दी है. यहां शिक्षा विभाग की लापरवाही और भ्रष्टाचार से हर कोई वाकिफ है बावजूद इसके अबतक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. दरअसल, सीहोर के एक सरकारी स्कूल में पदस्थ शिक्षक भीम सिंह ठाकूर पिछले एक साल से स्कूल नहीं पहुंचे है ना ही बच्चों को एक अक्षर पढ़ाया है. बावजूद इसके भीम सिंह को उनकी सैलरी समय से मिल जाती है.
क्या है पूरा मामला
पूरा मामला सीहोर जिले के आष्टा क्षेत्र के शासकीय माध्यमिक शाला सामरी का बताया जा रहा है. स्कूल में पदस्थ शिक्षक भीम सिंह ठाकुर पिछले लगभग एक साल से स्कूल में पढ़ाने ही नहीं आए, फिर भी उनका वेतन हर महीने नियमित रूप से जारी हो रहा है. स्कूल में भीम सिंह और वीजिटिंग टिचर को मिलाकर कुल 4 शिक्ष क है लेकिन बच्चों ने आज तक भीम सिंह का चेहरा नहीं देखा है. बच्चों का भी कहना है कि भीम सिंह नाम के किसी भी टिचर को हम नहीं जानते हैं नाम भी पहली बार सुन रहें हैं.
फर्जी तरीके से लग रहा अटेंडेंस
स्कूल में मौजूद अन्य टीचर से बातचीत कर पता चला कि भीम सिंह ने जिस दिन से स्कूल में जॉइनिंग की है, तब से वे लापता ही है. बच्चे भी उनके अस्तित्व से भी अनजान है. भीम सिह ने स्कूल में जॉइनिंग सोसियोलॉजी के टीचर के रुप में की थी लेकिन जॉइनिंग के बाद से ही उनका कोई अता पता नहीं है. बरहाल सैलरी उन्हें समय से मिल जाती है क्योंकि अटेंडेंस फर्जी तरीके से लग जाती है. भीम सिंह पिछले साल 30 सिंतबर से ही स्कूल से गायब है.
आज तक कोई कार्रवाई नहीं
भीम सिंह के स्कूल में ना उपस्थित रहने की खबर यहां हर किसी को है लेकिन आज तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कती गई है. निरीक्षण के दौरान वे अनुपस्थित पाए गए और निरीक्षण पुस्तिका में इसका स्पष्ट उल्लेख भी है लेकिन प्रसासन ने इस गंभीर मुद्दे पर किसी तरह की भी कोई एक्शन नहीं लिया है ना ही भीम सिंह को स्कूल बुलाया गया है. वहीं स्कूल के मौजूद शिक्षकों का कहना है कि उनकी तरफ से भीम सिंह की उपस्थिति नहीं भेजी जाती है. साथ ही भीम सिंह के अनुपस्थिति के बारे में निरीक्षण पुस्तिका पर साफ लिखा गया भी है. वहीं एक शिक्षक का कहना है कि भीम सिंह से एक बार बात हुई थी जहां उसने बीमार रहने और एक दो दिन में स्कूल आने की बात कही थी लेकिन आजतक उनकी मौजूदगी देखी नहीं गई है. शायद भीम सिंह को शासन प्रशासन की तरफ से उपरी मदद मिल रही तभी स्थिति ऐसी है.
रिपोर्ट: दिनेश नागर, Z मीडिया, सीहोर