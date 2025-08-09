 Sehore News-सीहोर में पंडित प्रदीप मिश्रा के भांजे की दबंगई, पत्रकार का मोबाइल छीनकर फोटो-वीडियो डिलीट करने का आरोप
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2873984
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

Sehore News-सीहोर में पंडित प्रदीप मिश्रा के भांजे की दबंगई, पत्रकार का मोबाइल छीनकर फोटो-वीडियो डिलीट करने का आरोप

Sehore News-सीहोर में पंडित प्रदीप मिश्रा के भांजे पर पत्रकार से बदसलूकी और मोबाइल छीनने का आरोप लगा है. शुक्रवार को पत्रकार विनय भटेले के साथ समीर शुक्ला ने बदसलूकी की. पत्रकार विनय भटेले प्रशासन द्वारा जब्त किए गए डीजे की कवरेज करने पहुंचे थे. 

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 09, 2025, 06:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sehore News-सीहोर में पंडित प्रदीप मिश्रा के भांजे की दबंगई, पत्रकार का मोबाइल छीनकर फोटो-वीडियो डिलीट करने का आरोप

MP News-मध्यप्रदेश के सीहोर में कुबरेश्वर धाम में हुई सात मौतों के बाद प्रशासन की नींद खुली. प्रशासन ने अगले दिन कांवड़ यात्रा के दौरान तेज आवाज में बजाए गए आठ डीजे जब्त कर लिए और संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की. हालांकि शुक्रवार को कोर्ट के आदेश के बाद सभी डीजे रिलीज कर दिए गए. सीजेएम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जैसे ही डीजे संचालक कोर्ट से बाहर निकले को पत्रकार रिपोर्टिंग के लिए वहां वीडियो बनाने लगे. इसी बात से नाराज पंडित प्रदीप मिश्रा के भांजे समीर शुक्ला ने पत्रकार विनय भटेले से बदसलूकी की. 

प्रदीप मिश्रा के भांजे पर आरोप
पत्रकार विनय भटेले का आरोप है कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा का भांजा वीडियो बनाने को लेकर भड़क गया. प्रदीप मिश्रा का भांजा और विठलेश सेवा समिति के समीर शुक्ला ने पत्रकार विनय भटेले का मोबाइल छीन लिया. जब विनय भटेले ने समीर से मोबाइल वापस लेने की कोशिश की तो उसने पत्रकार के साथ बदसलूकी की. 

मोबाइल लेकर भागा समीर शुक्ला
पत्रकार विनय भटेले ने बताया कि समीर शुक्ला उनका मोबालइ लेकर भाग गया. समीर शुक्ला की इस हरकत से नाराज विनय भटेले एफआईआर दर्ज कराने कोतवाली थाने पहुंचे. इसके बाद प्रदीप मिश्रा के भांजे समीर ने मोबाइल दूसरे व्यक्ति के माध्यम से मोबाइल भिजवा दिया. लेकिन उसने मोबाइल में कवरेज के दौरान कैद किए गए सभी फोटो और वीडियो डिलीट कर दिए. यह सभी आरोप विनय भटेले ने लगाए हैं. इस पर समीर शुक्ला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

अलग-अलग राज्यों से आए थे डीजे
बता दें कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा की कांवड़ यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए थे. इसी कांवड़ यात्रा में देश के अलग-अलग हिस्सों से डीजे आए थे. कांवड़ यात्रा के दौरान इन डीजे को तेज आवाज में बजाया गया. अगले दिन प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पुलिस ने डीजे जब्त कर लिए. साथ ही संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली. हालांकि शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट के आदेश के बाद डीजे छोड़ दिए गए. 

सोर्स-पत्रिका 

यह भी पढ़े-दिग्विजय सिंह को मंच पर ले गए ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्या तुड़वा दी कसम ?

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं हर पल की जानकारी । यहां पढ़े Sehore की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newssehore newspradeep mishra

Trending news

mp news
सीहोर में पंडित प्रदीप मिश्रा के भांजे की दबंगई, पत्रकार का मोबाइल छीना, बदसलूकी की
mandla news
Breaking-रक्षाबंधन पर मंडला में दर्दनाक हादसा, 2 बाइक की टक्कर में 4 लोगों की मौत
shahdol weather
अगस्त में फिर अपना जलवा दिखाएगा मानसून, शहडोल में भारी बारिश की चेतावनी
mp news
हैवान बाप की शर्मनाक हरकत, 16 साल की बेटी के साथ किया गंदा काम, गर्भवती हुई तो...
indore news
इंदौर-खंडवा बायपास पर रक्षाबंधन पर अनोखा नजारा, इस बार मिला ये खास तोहफा
chhattisgarh news
रक्षाबंधन पर 'एक पैग पर एक फ्री' ऑफर, राजधानी में शराब पर बवाल, आयोजन पर विवाद
mp news
MP News: मंडला में बच्चों की अजीब बीमारी से दहशत! डर के मारे सूना हुआ स्कूल
chhattisgarh news
मोबाइल देने से मना किया… दोस्त ने बीच बाजार सीने में चाकू उतार दिया, खून से सनी सड़क
gariaband news
जब गरियाबंद का लड़का बना 'स्टार', कोहली-डीविलियर्स के आए कॉल, पाटीदार ने मांगी..
private railway station in India
चमचमाता फर्श, एकदम चौंचक व्यवस्था... भारत के इस प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन है मालिक
;