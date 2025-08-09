Sehore News-सीहोर में पंडित प्रदीप मिश्रा के भांजे की दबंगई, पत्रकार का मोबाइल छीनकर फोटो-वीडियो डिलीट करने का आरोप

MP News-मध्यप्रदेश के सीहोर में कुबरेश्वर धाम में हुई सात मौतों के बाद प्रशासन की नींद खुली. प्रशासन ने अगले दिन कांवड़ यात्रा के दौरान तेज आवाज में बजाए गए आठ डीजे जब्त कर लिए और संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की. हालांकि शुक्रवार को कोर्ट के आदेश के बाद सभी डीजे रिलीज कर दिए गए. सीजेएम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जैसे ही डीजे संचालक कोर्ट से बाहर निकले को पत्रकार रिपोर्टिंग के लिए वहां वीडियो बनाने लगे. इसी बात से नाराज पंडित प्रदीप मिश्रा के भांजे समीर शुक्ला ने पत्रकार विनय भटेले से बदसलूकी की.

प्रदीप मिश्रा के भांजे पर आरोप

पत्रकार विनय भटेले का आरोप है कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा का भांजा वीडियो बनाने को लेकर भड़क गया. प्रदीप मिश्रा का भांजा और विठलेश सेवा समिति के समीर शुक्ला ने पत्रकार विनय भटेले का मोबाइल छीन लिया. जब विनय भटेले ने समीर से मोबाइल वापस लेने की कोशिश की तो उसने पत्रकार के साथ बदसलूकी की.

मोबाइल लेकर भागा समीर शुक्ला

पत्रकार विनय भटेले ने बताया कि समीर शुक्ला उनका मोबालइ लेकर भाग गया. समीर शुक्ला की इस हरकत से नाराज विनय भटेले एफआईआर दर्ज कराने कोतवाली थाने पहुंचे. इसके बाद प्रदीप मिश्रा के भांजे समीर ने मोबाइल दूसरे व्यक्ति के माध्यम से मोबाइल भिजवा दिया. लेकिन उसने मोबाइल में कवरेज के दौरान कैद किए गए सभी फोटो और वीडियो डिलीट कर दिए. यह सभी आरोप विनय भटेले ने लगाए हैं. इस पर समीर शुक्ला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

अलग-अलग राज्यों से आए थे डीजे

बता दें कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा की कांवड़ यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए थे. इसी कांवड़ यात्रा में देश के अलग-अलग हिस्सों से डीजे आए थे. कांवड़ यात्रा के दौरान इन डीजे को तेज आवाज में बजाया गया. अगले दिन प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पुलिस ने डीजे जब्त कर लिए. साथ ही संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली. हालांकि शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट के आदेश के बाद डीजे छोड़ दिए गए.

सोर्स-पत्रिका

