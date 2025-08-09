Sehore Breaking News: बरसात में भी पीछा नहीं छोड़ रही आग! शाहपुर में चंद मिनटों में लपटों ने निगला लाखों का सामान

Sehore Fire News: मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के शाहपुर कौड़िया गांव में मंगलवार को अचानक लगी भीषण आग ने पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. गांव के मुख्य बाजार में स्थित एक टेंट हाउस की दुकान में यह आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरा सामान चपेट में आ गया. धुएं और लपटों को देखकर ग्रामीण मौके पर दौड़े और तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी.

मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक, आग का कारण बिजली लाइन में आई अचानक खराबी बताया जा रहा है. गर्मी और हवा के कारण आग ने तेजी से फैलकर लाखों रुपये का नुकसान कर दिया. दुकान में रखे सभी टेंट, सजावट का सामान और अन्य जरूरी सामग्री जलकर राख हो गई. शुरुआती अनुमान के मुताबिक, करीब 5 लाख रुपये का नुकसान हुआ है.

मशक्कत से आग पर काबू

फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. गांव के लोग भी पानी की बाल्टियां और पाइप लेकर बुझाने में जुट गए, जिससे आग आसपास के अन्य दुकानों और घरों तक नहीं फैल पाई. इस सामूहिक प्रयास से एक बड़ा हादसा टल गया.

लोगों की प्रशासन से मांग

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि बिजली लाइन की नियमित जांच और मरम्मत का काम समय-समय पर हो, ताकि ऐसे हादसों को रोका जा सके. फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगजनी के सही कारणों की जांच की जा रही है. इस घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल है और लोग अब भी घटना से सदमे में हैं. (रिपोर्टः दिनेश नागर/ सीहोर)

