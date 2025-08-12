Seoni News-सड़क पर इंसानियत हुई लापता, बाइक पर पत्नी की लाश को बांधकर ले गया पति, वीडियो हुआ वायरल
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2877466
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

Seoni News-सड़क पर इंसानियत हुई लापता, बाइक पर पत्नी की लाश को बांधकर ले गया पति, वीडियो हुआ वायरल

Seoni News-सड़क हादसे में पत्नी की मौत के बाद पति की लोगों ने मदद नहीं की. मजबूर होकर पत्नी को अपनी पत्नी के शव को बाइक की सीट पर बांध कर 50 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ा. सड़क पर पत्नी के शव को बाइक पर बांधकर ले जाते युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 12, 2025, 02:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Seoni News-सड़क पर इंसानियत हुई लापता, बाइक पर पत्नी की लाश को बांधकर ले गया पति, वीडियो हुआ वायरल

MP News-सिवनी में नागपुर-जबलपुर नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक हादसे में महिला की मौत हो गई. हादसे में महिला की मौत के बाद पति ने सड़क किनारे खड़े होकर लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई वाहन वहां मदद के लिए नहीं रुका. मजबूर होकर पत्नी ने पत्नी के शव को बाइक की पिछली सीट पर बांधा और 50 किलोमीटर का सफर तय किया. सड़क पर बाइक पर पत्नी का शव बांधे चल रहे पति का वीडियो किसी राहगीर ने बना लिया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

जिनता दर्दनाक यह हादसा था उससे भी ज्यादा दर्दनाक और इंसानियत को शर्मसार करने वाला मंजर बाद में देखने को मिला. 

ट्रक की टक्कर से हुई मौत
जानकारी के अनुसार, सिवनी जिले के करनपुर के रहने वाले अमित यादव अपनी पत्नी ग्यारसी के साथ नागपुर के लोणारा से अपने गांव वापस लौट रहे थे. इसी दौरान दोपहर करीब 3 बजे हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. इस हादसे में ग्यारसी सड़क पर गिर पड़ीं और ट्रक के पिछले पहिए की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई. हादसे के बाद ट्रेक चालक मौके से फरार हो गया.

बाइक पर बांधा पत्नी का शव
हादसे में पत्नी की मौत के बाद अमित ने सड़क किनारे खड़े होकर गुजरते वाहनों को रोकने की कोशिश की. उन्होंने वहां से गुजर लोगों ने मदद की गुहार लगाई. लेकिन काफी देर तक इंतजार के बाद उन्होंने पत्नी के शव को कपड़े से बाइक की पिछली सीट पर बांधा और गांव की तरफ चल पड़े. 

पुलिस ने रोका और मदद की
करीब 50 किलोमीटर चलने के बाद पुलिस की नजर पड़ी. यह नजारा देख पुलिसकर्मी भी हैरान हो गए. पुलिस ने बाइक रोककर शव को नागपुर के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है. वहीं प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार ट्रक चालक की तलाश जारी है.

यह भी पढ़े-राहुल गांधी के बाद जीतू पटवारी चुनाव आयोग पर आरोप, '4 दिन में 2500 बीएलए बनाना असंभव'

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsViral VideoSeoni News

Trending news

mp news
Ujjain News-'अपने घर की गंदगी साफ करो', किस बात को लेकर भड़के महाकाल मंदिर के पुजारी
Chhattisgarh News In Hindi
Chhattisgarh के पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे की याचिका पर सुनवाई आज, गिरफ्तारी को दी
durg news
छत्तीसगढ़ में फिर शुरू हुआ 'ऑपरेशन रोहिंग्या', दुर्ग में 321 में से 31 मिले संधिग्ध
CM Vishnu deo Sai
छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले को 186 करोड़ की सौगात, CM साय की बड़ी घोषणा
Bilaspur hit and run
Government of India की कार का कहर, बाइक सवार को टक्कर मारकर भागा ड्राइवर
MP High court
OBC को 27 प्रतिशत रिजर्वेशन पर MP हाईकोर्ट में सुनवाई, छत्तीसगढ़ फॉर्मूले की मांग
mp nagar palika
एमपी में अब नहीं हिलेगी नपा अध्यक्षों की कुर्सी! प्लान तैयार, लागू होने का इंतजार
mp alert news
15 अगस्त को दिल्ली-एमपी में हमले की साजिश नाकाम, लॉरेंस के 6 गुर्गे गिरफ्तार
Chhattisgarh Liquor Scam
ED को चुनौती देने गए पूर्व सीएम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, जानें पूरा मामला
MP Top News Today
आज मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है? एक जगह पढ़ें दिनभर की सभी बड़ी खबरें
;