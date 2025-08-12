Seoni News-सड़क पर इंसानियत हुई लापता, बाइक पर पत्नी की लाश को बांधकर ले गया पति, वीडियो हुआ वायरल

MP News-सिवनी में नागपुर-जबलपुर नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक हादसे में महिला की मौत हो गई. हादसे में महिला की मौत के बाद पति ने सड़क किनारे खड़े होकर लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई वाहन वहां मदद के लिए नहीं रुका. मजबूर होकर पत्नी ने पत्नी के शव को बाइक की पिछली सीट पर बांधा और 50 किलोमीटर का सफर तय किया. सड़क पर बाइक पर पत्नी का शव बांधे चल रहे पति का वीडियो किसी राहगीर ने बना लिया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

जिनता दर्दनाक यह हादसा था उससे भी ज्यादा दर्दनाक और इंसानियत को शर्मसार करने वाला मंजर बाद में देखने को मिला.

ट्रक की टक्कर से हुई मौत

जानकारी के अनुसार, सिवनी जिले के करनपुर के रहने वाले अमित यादव अपनी पत्नी ग्यारसी के साथ नागपुर के लोणारा से अपने गांव वापस लौट रहे थे. इसी दौरान दोपहर करीब 3 बजे हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. इस हादसे में ग्यारसी सड़क पर गिर पड़ीं और ट्रक के पिछले पहिए की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई. हादसे के बाद ट्रेक चालक मौके से फरार हो गया.

बाइक पर बांधा पत्नी का शव

हादसे में पत्नी की मौत के बाद अमित ने सड़क किनारे खड़े होकर गुजरते वाहनों को रोकने की कोशिश की. उन्होंने वहां से गुजर लोगों ने मदद की गुहार लगाई. लेकिन काफी देर तक इंतजार के बाद उन्होंने पत्नी के शव को कपड़े से बाइक की पिछली सीट पर बांधा और गांव की तरफ चल पड़े.

पुलिस ने रोका और मदद की

करीब 50 किलोमीटर चलने के बाद पुलिस की नजर पड़ी. यह नजारा देख पुलिसकर्मी भी हैरान हो गए. पुलिस ने बाइक रोककर शव को नागपुर के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है. वहीं प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार ट्रक चालक की तलाश जारी है.

यह भी पढ़े-राहुल गांधी के बाद जीतू पटवारी चुनाव आयोग पर आरोप, '4 दिन में 2500 बीएलए बनाना असंभव'

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!