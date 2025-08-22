अयोध्या जाने के लिए भाजपा विधायक ने किराए पर ली पूरी ट्रेन, आज करेंगे रामलला के दर्शन

BJP MLA Dinesh Rai Munmun: अभी तक आपने बस और कार किराए पर लेना सुना होगा. लेकिन सिवनी से भाजपा विधायक दिनेश राय ने पूरी ट्रेन ही किराए पर ले ली है. सिवनी विधायक अपने क्षेत्र के लोगों को अयोध्या ले जाकर रामलला के दर्शन कराने के लिए पूरी ट्रेन बुक की है. इस ट्रेन से गुरुवार को 864 श्रद्धालुओं जत्था रवाना हुआ. विधायक समेत श्रद्धालु आज अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे. इसके बाद शाम को फिर वापस सिवनी के लिए प्रस्थान करेंगे

दरअसल, सिवनी के भाजपा विधायक ने अपने क्षेत्र के लोगों को अयोध्या ले जाकर दर्शन कराने के लिए एतिहासिक फैसला लिया है. चुकी आज तक कोई नेता या जनप्रतिनिधि लोगों को घुमाने के लिए आज तक ट्रेन किराए पर नहीं लिया होगा, जो इन्होंने किया है. यही नहीं इस ट्रेन का पूरा खर्चा का जिम्मा खुद भाजपा विधायक दिनेश राय मुनमुन उठा रहे हैं.

अयोध्या दर्शन के लिए रवाना हुई ट्रेन

विधायक दिनेश राय मुनमुन के खर्चे से धार्मिक यात्रा शुरू हो गई है. अपने निजी खर्चे पर 864 श्रद्धालुओं को अयोध्या में श्रीराम लला के दर्शन कराने के लिए ले जा रहे हैं. इन श्रद्धालुओं का जत्था एक विशेष ट्रेन से अयोध्या के लिए रवाना हुआ. यह यात्रा किसी सरकारी योजना या तंत्र के सहयोग से नहीं, बल्कि विधायक दिनेश राय की व्यक्तिगत पहल से हो रही है.

जगह-जगह हुआ स्वागत

अयोध्या धाम जा रही स्पेशल ट्रेन के जगह-जगह रुकने पर श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया जा रहा है. इस यात्रा में विधायक दिनेश राय के साथ-साथ कई भाजपा नेता, कार्यकर्ता और समाज सेवी भी शामिल हैं. भाजपा विधायक दिनेश राय मुनमुन ने बताया कि यह यात्रा भगवान श्री राम के प्रति उनकी और सभी श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का प्रतीक है.

जानकारी के मुताबिक, अयोध्या में दिन भर दर्शन के बाद यह ट्रेन आज यानी 22 अगस्त को ही रात 9 बजे सिवनी के लिए रवाना हो जाएगी. यह 23 अगस्त की दोपहर 3 बजे सिवनी पहुंचेगी.

