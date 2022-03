MP की बाघिन की सड़क हादसे में मौत, Randeep Hooda ने लिखी दिमाग खोल देने वाली बात

सिवनी: सिवनी जिले के पेंच टाइगर रिजर्व (Tiger Reserve) से लगी नेशनल हाईवे-44 में देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर से टाइगर की मौत हो गई है. मादा टाइगर की उम्र 3 से 4 वर्ष की बताई जा रही है. रात में सड़क पर मृत पड़ी बाघिन को देखकर काफी भीड़ एकत्रित हो गई थी. इसके अलावा बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा (Randeep Hooda) ने भी बाघिन का वीडियो शेयर कर काफी भावुक बात लिखी है.

रणदीप हुड्डा ने बाघ की मौत पर जताया दुख

बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने मंगलवार रात बटवानी गांव के पास नागपुर हाईवे पर एक मृत बाघ की वीडियो को सोशल मीडिया पर ट्वीट कर कुछ ऐसा लिखा कि उनकी बात आपको सोचने पर मजबूर कर देगी.उन्होंने लिखा कि- लगता है उसका (बाघिन) जंगल हमारी सड़क से गुजर रहा था!

Guess his jungle was crossing our roads !! pic.twitter.com/Ys3bg8fFbk

