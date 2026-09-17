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MP में 17 सितंबर से ‘सेवा संकल्प अभियान’, 1 महीने तक होंगे जनसेवा के कार्यक्रम; जानें पूरा प्लान

MP News: मध्य प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत कई जन-सेवा और जन-भागीदारी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. अभियान के आखिरी दिन यानी 17 अक्टूबर को सेवा-सुशासन संवाद का आयोजन किया जाएगा.

Written ByRanjan BhagatEdited ByRanjana Kahar
Published: Sep 17, 2026, 07:16 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 07:16 AM IST
MP में 17 सितंबर से ‘सेवा संकल्प अभियान’, 1 महीने तक होंगे जनसेवा के कार्यक्रम; जानें पूरा प्लान

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रंजन भगत ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और भोपाल में संवाददाता हैं.

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