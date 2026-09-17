MP में 17 सितंबर से ‘सेवा संकल्प अभियान’, 1 महीने तक होंगे जनसेवा के कार्यक्रम; जानें पूरा प्लान

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मध्य प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक एक महीने का खास 'सेवा संकल्प अभियान' शुरू होने जा रहा है. इस अभियान के तहत पूरे राज्य में रचनात्मक कार्यों, जन-भागीदारी और विकसित भारत के विजन पर केंद्रित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इस अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे रामघाट पर आशीर्वाद का दीया जलाकर की जाएगी. इसके बाद पार्टी कार्यकर्ता इन दीयों को सभी पोलिंग बूथों के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों के घरों तक पहुंचाएंगे. साथ ही, 17 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच पूरे राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. स्कूलों में विकसित भारत की थीम पर आधारित ड्राइंग और भाषण प्रतियोगिताएं होंगी और गांधी जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर को राज्य-व्यापी स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा.
गांव-गांव होंगे कई तरह के कार्यक्रम
नमो सेवा-अनकही कहानियां कार्यक्रम के तहत संगीतमय नाटकों और नुक्कड़ नाटकों के जरिए पीएम मोदी के जीवन और उनकी योजनाओं को गांव-गांव, स्कूल, कॉलेज और चौपालों तक पहुंचाया जाएगा. 25 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर तीन दिन के आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इन कार्यक्रमों के दौरान, कार्यकर्ताओं और आशा वॉलंटियर्स को सम्मानित किया जाएगा और महिलाओं व बच्चों के लिए स्वास्थ्य और पोषण योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी. इसके अलावा, राज्य के सभी 11,404 शक्ति केंद्रों पर सेवा की कहानी कार्यक्रम के जरिए केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों की कहानियां साझा की जाएंगी.
काशी के लिए निकलेगी 250 बाइकों की रैली
7 अक्टूबर को हर जिले और गांव में पदयात्राएं और साइकिल व बाइक रैलियां आयोजित की जाएंगी. गुजरात के वडनगर में हाटकेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने के बाद 250 बाइकों पर 500 यात्री जल लेकर 10 अलग-अलग समूहों में वाराणसी (काशी विश्वनाथ) के लिए रवाना होंगे. इतनी ही संख्या में यात्री 10 अलग-अलग समूहों में वाराणसी से वडनगर के लिए रवाना होंगे. इन 20 यात्राओं में से 13 मध्य प्रदेश से होकर गुजरेंगी. 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम के तहत, पार्टी कार्यकर्ता और आम जनता 25 तरह की सेवा गतिविधियों में कम से कम 25 मिनट का स्वैच्छिक श्रमदान करेंगे.
सेवा सुशासन संवाद 17 अक्टूबर को
सेवा सेतु कैंप के जरिए योग्य लाभार्थियों को अलग-अलग योजनाओं से जोड़ा जाएगा. सेवा के रंग राष्ट्र के संग प्रोग्राम के तहत एक रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी. राष्ट्रीय स्तर पर सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज और अच्छे शासन, सेवा और बातचीत पर केंद्रित प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे. सेवा-सुशासन-संवाद कार्यक्रम 17 अक्टूबर को पूरे देश में आयोजित किया जाएगा. इसमें ग्राम पंचायत के पंच और सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक शामिल होंगे. मध्य प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे.
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