MP में 17 सितंबर से ‘सेवा संकल्प अभियान’, 1 महीने तक होंगे जनसेवा के कार्यक्रम; जानें पूरा प्लान

मध्य प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक एक महीने का खास 'सेवा संकल्प अभियान' शुरू होने जा रहा है. इस अभियान के तहत पूरे राज्य में रचनात्मक कार्यों, जन-भागीदारी और विकसित भारत के विजन पर केंद्रित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इस अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे रामघाट पर आशीर्वाद का दीया जलाकर की जाएगी. इसके बाद पार्टी कार्यकर्ता इन दीयों को सभी पोलिंग बूथों के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों के घरों तक पहुंचाएंगे. साथ ही, 17 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच पूरे राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. स्कूलों में विकसित भारत की थीम पर आधारित ड्राइंग और भाषण प्रतियोगिताएं होंगी और गांधी जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर को राज्य-व्यापी स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा.